Governo do Tocantins autoriza recuperação das rodovias estaduais TO-210 e TO-415, importantes no Bico do Papagaio

Ainda em agenda no Bico do Papagaio, o Governo do Tocantins autorizou, neste sábado, 18, a recuperação de vias estaduais localizadas na região. A solenidade aconteceu na cidade de Tocantinópolis com determinação da Ordem de Serviço para obras de recapeamento asfáltico das TO-210 e TO-415.

O governador Wanderlei Barbosa destacou a satisfação em realizar as obras que beneficiarão os moradores do Bico do Papagaio. “Sabemos a importância das vias e o quanto elas vão beneficiar os moradores. Eu andei recentemente por essas estradas e sei a atual situação e não podemos deixá-las como estão”, afirmou o chefe do executivo.

TO-210

Uma das demandas mais esperadas pela população de Tocantinópolis é a reforma da TO-210. A via estadual vai ser recuperada até o entroncamento que da acesso a BR-230. Serão 17 km de nova malha asfáltica, beneficiando assim quatro comunidades localizadas no entorno, sendo os povoados Rodagem, Olho d’Água , Passarinho, Abraão Neves e a aldeia indígena Prata, do povo Apinajé. Conforme moradores do entorno da via, a reforma da TO-210 é de grande importância para a região pois dá acesso mais rápido e ágil para os estados do Maranhão e Pará, pela via Federal 230.

TO-415

A estrada que interliga Nazaré, Santa Terezinha do Tocantins e Palmeiras do Tocantins também vai ser reformada após a determinação do Governo do Tocantins. Vão ser 32 km de extensão, onde a malha asfáltica vai ser substituída, garantindo assim mais agilidade e segurança na locomoção entre os municípios e ainda melhora o fluxo para rodovia Federal, já que a TO-415 dá acesso a BR-226.

As reformas serão realizadas por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), através do Plano de Pavimentação, Recuperação e Conservação de Rodovias.

Anátia Marques é moradora de Nazaré e fez questão de estar presente no momento da assinatura, para ela o trabalho do Estado representa muito, já que a via é utilizada para ligar os moradores da cidade para vários municípios vizinhos. “Faz muito tempo que a gente espera essa reforma, pois quando vamos para Araguaína, por exemplo, temos que desviar e fazer uma outra rota bem mais longa para preservar nossos veículos e também nossas vidas. Eu agradeço muito ao Governo do Tocantins por esse benefício para a nossa população”, comemorou.

O Governador do Tocantins salientou que toda a região vai ganhar com as futuras reformas. “Eu estou andando por essas vias estaduais, lamento pela situação que estão, me dá uma tristeza imensa e por isso vamos priorizar essa área. Serão mais de oito municípios beneficiados que são atendidos por Tocantinópolis, mas não se limita a isso, toda a região ganhará, todo o Estado ganha com essas reformas e isso nos satisfaz”, acrescentou Wanderlei Barbosa.

Segundo o prefeito de Tocantinópolis, Paulinho Bonifácio, a obra vai beneficiar muito o município. O gestor municipal agradeceu o investimento para a cidade que consequentemente vai ajudar localidades vizinhas. “Queremos agradecer o Governo pela parceria nas obras em Tocantinópolis, isso traz qualidade de vida para nossa gente. As verbas destinadas nos permitem concluir obras e isso é de extrema importância para o povo, não só da nossa cidade, mas de toda a região”, afirma o prefeito.

O prefeito de Aguiarnópolis, Wanderly Leite, ressaltou que os investimentos do Governo do Tocantins para os municípios contribuem para o crescimento de toda região. “É um momento muito importante. O Governo investe recursos que facilita e traz mais desenvolvimento para nossa região. É com muita satisfação que estamos aqui nesse momento de melhorias que a gestão traz para nossa região, pois temos um Governo municipalista e o momento é de parabeniza-lo por essa iniciativa que veio enriquecer os nossos municípios”, expressou o prefeito.

Edição: Alba Cobo