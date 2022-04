Alunos do Curso de Aperfeiçoamento de Praças participam de uma Jornada Operacional

Por Andressa Santos / Edição: Milene Ferreira Sousa / Revisão Textual: Milene Ferreira Sousa

47 alunos do Curso de Aperfeiçoamento de Praças (CAP), da graduação de Cabo, das Unidades da Polícia Militar de Palmas e do interior do Estado, participaram da Jornada Operacional, nas primeira horas desta Sexta-feira, 01.

A atividade de campo teve como finalidade, aperfeiçoar os conhecimentos de abordagem, melhor atuação do policial militar.

Durante a jornada, os militares puderam aprender por meio da teoria e prática, noções de planejamento e realização de marchas a pé, noções de explosivismo, noções de atirador de precisão policial, entradas táticas, nós e amarrações, além de noções de técnicas verticais e pista de cordas.

O ponto de partida da atividade foi no Quartel do Comando Geral (QCG), às 4 horas da manhã, de onde os 47 alunos seguiram, em marcha, até à Academia Policial Militar Tiradentes, de onde foram em um microônibus, até o 22 batalhão de infantaria.

O curso de aperfeiçoamento de Praças CAP, está sendo realizado na Academia Policial Militar Tiradentes, APMT, tendo como finalidade principal, conforme plano de curso, atender as necessidades da corporação, na capacitação dos profissionais da graduação de cabo.

