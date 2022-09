Meio Ambiente propõe parceria com a Fundação Municipal para fortalecer as ações do Comitê de Bacia do Lago de Palmas

Por Secom

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) reuniu nesta terça-feira, 20, os gestores da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Palmas e do Comitê de Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas (CBHLP) para tratar de demandas de recursos físicos e ações conjuntas que visam parceria para ampliação e fortalecimento da atuação e da gestão administrativa do CBHLP que abrange 24 municípios.

O secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos em exercício, Aldo Azevedo, destacou que o Comitê do Lago de Palmas tem uma representatividade expressiva, com abrangência de um terço da população do Estado, na jurisdição deste Fórum; pontuou que a Prefeitura de Palmas desenvolve vários projetos que podem reforçar o trabalho do CBHLP, por isso, a Semarh busca manter essa integração com o município.

“Após o alinhamento com a Fundação de Meio Ambiente vamos propor a formalização de um Termo de Cooperação Técnica como temos com Natividade, Araguatins e outros municípios, onde já existem viveiros de mudas instalados. Palmas já possui o seu viveiro voltado para a arborização urbana e queremos ampliar esse atendimento para área rural do Comitê de Bacia, com oferta de mudas para recuperação de nascentes, além da integração do município em ações conjuntas desse Fórum”, antecipou Aldo Azevedo.

O presidente da Fundação Municipal de Meio Ambiente de Palmas, Carlos Braga, ressaltou o interesse na parceria e a preocupação com a preservação das nascentes, ressaltando que a parceria sempre é um caminho muito positivo para o alcance de resultados no atendimento das demandas ambientais.

“A Fundação Municipal mantém uma gestão promissora, com o andamento de importantes projetos. A gente entende a importância do trabalho da Semarh e do Comitê de Bacia do Lago de Palmas para a preservação das nascentes. Hoje iniciamos um diálogo, que em breve será continuado. Nesse encontro foram apresentadas propostas e demandas, que buscam por meio de ação conjunta integrar o apoio do município à restauração da vegetação de áreas na zona rural, através da atuação do Comitê”, afirmou Carlos Braga.

O presidente do CBH do Lago de Palmas, Marcelo Brison, pontuou a importância da parceria com o município para atuação do Comitê. “Nós buscamos, junto com a Semarh, o apoio do município de Palmas, para termos uma sede do Comitê e estruturar esse Fórum com um escritório para receber as demandas dos usuários, dos membros e fazermos a gestão administrativa do Comitê para cumprirmos nossas atribuições, o nosso planejamento, com um espaço de atuação em toda a Bacia. A gente agradece a parceria da Semarh, entendemos que a Prefeitura de Palmas, através da Fundação de Meio Ambiente é sensível ao tema e esperamos que possamos ser atendidos o mais breve possível”, resumiu Marcelo Brison.

O CBH do Lago de Palmas também realiza reuniões itinerantes, a primeira ocorreu no município de Palmas, em seguida por Monte do Carmo, depois em Paraíso e a próxima, prevista para o dia 2 de dezembro será no município de Crixás. Na ocasião, os usuários têm a oportunidade de conhecer melhor a Bacia e a gestão do Comitê realiza visitas técnicas aos empreendimentos e desenvolvimentos de pesquisas.

Municípios do CBH Lago de Palmas

Atualmente a jurisdição do Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas abrange 24 municípios, entre eles, Porto Nacional, Monte do Carmo, Brejinho de Nazaré, Miracema do Tocantins, Palmas, Santa Rosa do Tocantins, Silvanópolis, Paraíso do Tocantins, Ipueiras do Tocantins, Aliança do Tocantins, Santa Rita do Tocantins, Crixás do Tocantins, Pugmil, Fátima, Nova Rosalândia, Barrolândia, Gurupi, Oliveira de Fátima, Pindorama do Tocantins, Lajeado, Pium, Cristalândia, Monte Santos e Chapada da Natividade.