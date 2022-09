Educação avança na conclusão de obras na Regional de Araguaína

Por Secom



O secretário executivo da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), professor Edinho Fernandes visitou nesta terça-feira, 20, as obras do Colégio Estadual Getúlio Vargas, em Ananás, e da Escola Estadual São José, em Piraquê. para acompanhar o andamento dos trabalhos. As duas unidades de ensino fazem parte da Diretoria Regional de Araguaína.

As obras do Colégio Estadual Getúlio Vargas contemplam a construção de um novo prédio escolar com 08 salas de aulas, blocos administrativos, quadra coberta, guarita escolar, passeios internos, paisagismo, reforma do muro e construção da calçada frontal.

Iniciada em outubro de 2011, durante a execução a construção sofreu diversas paralisações e agora está sendo concluída. Com um investimento de aproximadamente R$ 3,5 milhões, o prédio marca um novo tempo na história da educação de Ananás.

“Toda obra precisa ser entregue para comunidade, essa é a função de todo bem público, ter funcionalidade. São investimentos em estrutura, primordiais para formação humana. Espaços mais agradáveis são mais propícios para aprendizagem”, destacou Edinho Fernandes.

O estudante Marcus Fábio Romão da Silva, 14 anos, do 7° ano do Colégio Estadual Getúlio Vargas, apontou que a nova estrutura fará toda a diferença. “Estou me sentindo muito feliz, pois com a nova estrutura vamos ter um ambiente mais acolhedor e que vai melhorar bastante a nossa aprendizagem”.

Piraquê

Em Piraquê, a Escola Estadual São José está passando por reforma no muro, calçadas, telhado e recebendo a construção de um novo bloco de banheiros. As obras somam um investimento de R$ 1.276.577,42.

“Faço questão de acompanhar cada obra, para ver de perto o andamento dos trabalhos e buscar meios de ter celeridade na entrega para população. Nossos alunos merecem toda essa atenção”, ressaltou Edinho Fernandes.

O diretor da Escola Estadual São José, Jair Rodrigues Lopes, ressaltou o sentimento da comunidade escolar. “Essa obra é muito aguardada por toda a comunidade de Piraquê, pois teremos um espaço ainda melhor para nossos estudantes e que com certeza vai refletir de forma positiva nos nossos índices educacionais”.

Agenda

Também nesta terça-feira, o professor Edinho Fernandes visitou as obras do Centro de Ensino Médio Cabo Aparício Araújo Paz, a Escola Paroquial São Pedro e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, ainda em Ananás.