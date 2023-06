Mais quatro Conselhos Comunitários de Segurança são implantados no Bico do Papagaio

De 12 a 15 de junho, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-TO), por meio da Diretoria de Polícia Comunitária, estará na região do Bico do Papagaio promovendo a implantação de Conselhos Comunitários de Segurança e Defesa Social (Consegs), contemplando as cidades de São Miguel do Tocantins, Sítio Novo do Tocantins, Axixá do Tocantins e Augustinópolis.

Em São Miguel, a reunião comunitária será realizada no dia 12, a partir das 19 horas, no Centro Cultural da cidade. Já no dia 13, Sítio Novo receberá o evento, que acontecerá no auditório do Centro de Referência em Assistência Social, às 19 horas. A implantação do CONSEG de Axixá será realizada no dia 14, às 19 horas, no auditório da Unidade Básica de Saúde do município. Por fim, em Augustinópolis, a reunião ocorrerá no dia 15, no Colégio da Polícia Militar – Unidade XI, a partir das 19 horas.

“A Secretaria da Segurança Pública lançou editais de convocação de assembleia geral extraordinária nos quatro municípios, sendo que pode participar da eleição como membro da diretoria do Conseg qualquer pessoa voluntária, acima de 18 anos e que resida no município de atuação do Conselho”, explica o diretor de Polícia Comunitária, Tenente Coronel Carlos Magno.

Os cargos disponíveis para votação são: Presidente, Vice-presidente, Secretário(a)-geral, 1º Secretário(a), 1º Tesoureiro(a), 2º Tesoureiro(a), além de três membros para o Conselho Fiscal.

Durante cada evento serão debatidos e deliberados assuntos referentes à criação do Conseg local, aprovação de seu Estatuto, eleição e solenidade de posse dos respectivos membros.

O que é o Conseg

O Conseg é uma entidade associativa que tem como objetivo o apoio às instituições de segurança pública nas relações comunitárias, composta por líderes comunitários, que se reúnem, voluntariamente, para discutir e analisar, planejar e acompanhar a solução de problemas comunitários de segurança pública.

Os editais de convocação de assembleia geral extraordinária podem ser acessados clicando neste link https://www.to.gov.br/ssp/documentos-conseg/6i2szxiuxdya.

Edição: Thâmara Cruvinel