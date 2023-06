Tabelas das modalidades coletivas da Regional de Palmas dos Jogos dos Servidores são divulgadas

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria dos Esportes e Juventude, divulga as tabelas das modalidades coletivas da Regional de Palmas dos Jogos dos Servidores. A abertura oficial será no dia 17 de junho, às 8h30, na Escola Estadual Professora Elizangela Glória Cardoso. Mais de 20 municípios estão confirmados nessa etapa.

As tabelas estão disponíveis no site da Secretaria dos Esportes e Juventude, no https://www.to.gov.br/seju/jogos-dos-servidores/41oltxjv5vhh. As dúvidas relativas a competição podem ser consultadas pelo e-mail [email protected] ou através do WhatsApp (63) 9 9268-4152. O Comitê Organizador reforça que para validar a participação na competição, cada servidor deverá entregar no primeiro jogo da sua modalidade, 2 kg de alimentos.

A competição envolverá ainda, outras duas regionais: Araguaína e Gurupi, que seguem com inscrições abertas. As disputas promoverão a integração dos servidores por meio de nove modalidades: futsal, futebol society, vôlei de praia, voleibol, tênis de mesa, xadrez, natação, corrida de rua (5 km) e futevôlei.

Calendário

Profissionais de diferentes áreas que atuam nos 36 municípios da Regional de Gurupi, terão até o dia 23 de junho para realizarem as inscrições. Já os servidores da Regional de Araguaína poderão se inscrever até o dia 26 de julho. O Comitê Organizador reforça que é importante que durante a inscrição seja disponibilizado um telefone de contato (WhatsApp) do responsável pela equipe.

O Congresso Técnico da Regional de Gurupi está previsto para 27 de junho, às 14h30. A competição desta regional inicia no dia 10 de agosto.

Edição: Thâmara Cruvinel