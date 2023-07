Famílias do Bico do Papagaio realizam cursos que geram renda e autonomia

Com 280 pessoas capacitadas nos últimos 6 meses, o Governo do Tocantins por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) tem apoiado ações de inclusão produtiva em todo o estado garantindo melhores condições de vida para os tocantinenses.

Somente em 2023, a Setas já ofereceu cursos de capacitação com 40 horas ,em Almas, Gurupi, Novo Acordo, e Ananás formando 280 pessoas das quais 70 já estão trabalhando. Nas oficinas de inclusão produtiva de 12 horas já foram atendidas mais de 480 pessoas.

De 03 a 07 de julho a ação está sendo realizada no município de Ananás, região do Bico do Papagaio, em parceria com a Associação Arte e Fruto. Ao todo, serão qualificados 50 alunos nos cursos de confeitaria, cabelereiro e barbeiro.

Para a aluna Francinete Pereira de Souza, 29 anos, participar do curso de confeitaria em seu município é a realização de um sonho e comenta: “Estou aprendendo muito e desejo me aperfeiçoar cada vez mais para colocar meu sonho em prática”.

A instrutora do curso de confeitaria, Cristiane Barros Silva, parabenizou o desempenho da turma em Ananás e declara: “ Ver uma pessoa que nunca tinha confeitado um bolo entregar os resultados que essa turma apresentou e muito gratificante”. As alunas saem do curso aptas a fazerem bolos confeitados e sobremesas.

A aluna do curso de cabelereira, Paula Cristina Gomes, 36 anos, ressaltou a importância do incentivo do Governo do Estado às ações de inclusão produtiva em seu município: “Nós temos uma carência local por qualificação. Aqui quando queremos fazer um curso precisamos sair e com essa ação o curso veio até nós sem custos e tudo que precisamos é empenho e dedicação para aprender, colocar em prática e futuramente abrir o nosso próprio negócio”. Agradece a auxiliar de enfermagem que está se qualificando para ser cabelereira.

Foi o que aconteceu com Carmelita Batista Nunes, aluna do curso de panificação oferecido pela Setas na cidade em 2021, e que atualmente sustenta toda sua família com seu próprio negócio “ Na época que fiz o curso eu e meu esposo estávamos desempregados, resolvemos aprender e trabalhar juntos. Aquela oportunidade foi uma benção para nós porque gostamos muito do nosso trabalho e temos vendido enroladinhos de queijo e uma boa variedade de salgados atendendo a população e mantendo nossa casa” Conta Carmelita.

Segundo a coordenadora dos cursos da Setas, Raimunda Araújo Santos Silva, no município de Ananás existem muitos casos como o de Carmelita, pessoas que participaram das qualificações oferecidos pela pasta anteriormente e que hoje já trabalham em seus próprios negócios “São ótimos profissionais que alcançaram sua própria renda e atendem a demandas do município em vários aspectos. O recado para nosso público é sempre esse; não deixem de sonhar e aproveitar as oportunidades porque uma hora chega a sua vez”. Ressalta a coordenadora.

Inclusão Produtiva

Os cursos, de Inclusão Produtiva, são promovidos pelo Governo do Tocantins, por meio da Setas, em parceria com associações comunitárias. A proposta é promover a inserção de pessoas no mercado de trabalho e a melhoria de renda das famílias em situação de vulnerabilidade.

A meta é atender associações nos 139 municípios do Estado, dentro do Programa Estadual de Fomento à Economia Solidária.

São capacitações em corte e costura, panificação, cabelereiro, barbeiro, maquiagem, designer em sobrancelhas entre outros. O público alvo são as famílias beneficiárias do Cadastro Único.

Para 2023, a previsão é a de atender 51 associações, em 25 municípios, nos três territórios da cidadania, a saber: Jalapão, Sudeste e região do Bico do Papagaio.

Edição: Alexandre Alves e Lara Cavalcante