Mais de 40 mil pessoas participam dos shows em comemoração aos 64 anos de Araguaína

Por Giovanna Hermice – Foto: Marcos Sandes/Ascom

Com ritmo para todos os gostos, do forró ao MBP, mais de 40 mil pessoas estiveram na Via Lago, durante o aniversário dos 64 anos de Araguaína. A data foi celebrada ao som de atrações nacionais e regionais: Banda Kalymba, a cantora Flávia Cândido, Wesley Pirraça, Matheus Fernandes, Washington Brasileiro, Zé Ottávio e a dupla Felipe e Matheus, na última segunda-feira, dia 14.

O evento movimentou a cidade, favorecendo o turismo regional e trouxe moradores de outros municípios do Tocantins para a festa. É o caso das estudantes Ana Beatriz Labre e Vitória Brilhante, das cidades de Paraíso do Tocantins e Tocantinópolis. “Somos primas, viemos passar um período na casa dos nossos familiares, ficamos sabendo dos shows e aproveitamos para trazer eles aqui”, contou Ana.

Uma das atrações mais esperadas pelo público foi o cantor sertanejo Matheus Fernandes, conhecido nacionalmente por sucessos como “Baby me Atende”, “Balanço da Rede” e “Coração Cachorro”. “Fui muito bem recepcionado, antes do show, descansei na cidade e conheci a estrutura do palco que está incrível”, elogiou o artista.

Parabéns em dose dupla

Com o ritmo popularmente conhecido como piseiro (forró mais dançante), Washington Brasileiro foi o último artista a subir no palco na madrugada do dia 15, terça-feira, data do seu aniversário, e ainda trouxe a família para celebrar. “O melhor presente que posso receber é a oportunidade de cantar para essa plateia maravilhosa, principalmente Araguaína que visito desde 2000”, disse o cantor.

Diversão e segurança

Para a segurança da população, durante os três dias de festa, o espaço contou com policiamento reforçado. “Fizemos o planejamento do nosso efetivo com base na previsão de público, contamos com mais de 40 policiais no local e imediações para fazer as rondas e tivemos bons resultados”, informou o major do 2º BPM (Batalhão da Polícia Militar), Teobaldo Bento.

As equipes da GMA (Guarda Municipal de Araguaína), ASTT (Agência de Segurança, Transporte e Trânsito de Araguaína), Corpo de Bombeiros e o Detran (Departamento de Trânsito do Tocantins) também fizeram a segurança durante o evento.

Geração de renda

Os dias de shows também aqueceram a economia da cidade, auxiliando na geração de renda. “Aqui consegui faturar 30% a mais quando comparado com as vendas no meu estabelecimento”, contou Damião Santos, empreendedor do ramo de churrasco.

De acordo com dados da secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, 60 pessoas entre vendedores ambulantes e aqueles que reservaram um espaço para instalar barracas, se cadastraram e puderam vender ao público, desde artesanatos a alimentos e bebidas diversificadas.

Mais qualidade de vida

A programação de aniversário da cidade vai até dezembro e continua com a entrega de obras de infraestrutura. Nesta sexta-feira, 18, às 17 horas, será o evento de reinauguração da UBS Avany Galdino, no Bairro São João. “Estamos conseguindo entregar serviços de qualidade para a população e com isso, a gente vê uma cidade mais feliz e acreditada”, disse o prefeito Wagner Rodrigues.

Programação 64 anos

Novembro

Dia 18 (sexta-feira)

17h – Reinauguração UBS Avany Galdino (Bairro São João).

Dia 22 (terça-feira)

16h – Entrega de pontos de táxi e mototáxi, pergolados e Monumento Via Lago.

Dia 25 (sexta-feira)

9h – Entrega de pontes, sementes e adubos no Assentamento Três Riachos.

Dia 28 (segunda-feira)

9h – Entrega de ônibus escolares e equipamentos musicais.

Dezembro

Dia 2 (sexta-feira)

9h – Reinauguração UPA.

Dia 6 (terça-feira)

17h – Inauguração asfalto Campos Elísios e entrega de 5 viaturas ASTT (Agência Segurança, Transporte e Trânsito) e GMA (Guarda Municipal de Araguaína).

Dia 9 (sexta-feira)

17h – Inauguração asfalto Bairro JK;

19h – Lançamento Araguaína Iluminada 2022.

Dia 14 (quarta-feira)

17h – Inauguração asfalto Santa Mônica, Santa Helena, Jardim Paulista e Beira Lago.

Dia 16 (sexta-feira)

17h – Entrega de 400 títulos Casa Legal.

*Programação sujeita a alteração

