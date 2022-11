Gurupi 64 Anos: Prefeita Josi Nunes autoriza retomada de obras da Clínica da Mulher e de especialidades

Por Leilane Macedo – Secom Gurupi

Duas importantes obras na área da saúde serão retomadas pela Prefeitura de Gurupi: a construção da Clínica Especializada em Saúde e a ampliação da Clínica da Mulher. As ordens de serviço foram assinadas pela Prefeita Josi Nunes na tarde desta segunda-feira, 14 de novembro, dentro das comemorações do aniversário da Capital da Amizade.

“Estas duas obras estavam paradas desde 2020 e serão retomadas após muito empenho de toda a nossa equipe, que se esforçou para que pudéssemos retomar estas obras a partir de agora. A construção da Clínica Especializada em Saúde, que hoje é a nossa Policlínica, e a ampliação da Clínica da Mulher vão beneficiar não só a comunidade de Gurupi, mas de toda a região, e vai melhorar ainda mais o atendimento à nossa gente”, destacou a Prefeita Josi Nunes.

A obra da Clínica Especializada em Saúde contou com emenda de Josi Nunes, quando ainda era Deputada Federal, no valor de R$ 1 milhão de reais. Para continuar a obra, a atual gestão terá que investir R$ 196 mil a mais que o valor inicial.

“Com a Clínica Especializada nós vamos ampliar a oferta de atendimento especializado em saúde. Atualmente nós temos 14 especialidades oferecidas na Policlínica. Com esta obra vamos poder também montar o laboratório central de Gurupi, que faz parte do plano de governo da Prefeita Josi Nunes, além disso, com este espaço físico vamos melhorar o ambiente da clínica, trazendo melhores condições de trabalho aos servidores e mais conforto aos usuários do Sistema Único de Saúde”, afirmou o secretário Municipal de Saúde, Sinvaldo Moraes.

A reforma e ampliação da Clínica da Mulher conta com emenda parlamentar da Senadora Kátia Abreu, no valor de R$ 1 milhão e 130 mil. Para dar continuidade nessa ampliação a Prefeitura de Gurupi vai investir R$ 756 mil reais a mais que o valor inicial. “Gurupi hoje não atende só Gurupi, atende mais 17 municípios e com estas obras vamos poder ampliar a oferta dos serviços voltados à saúde da mulher e também os atendimentos de combate ao câncer”, afirmou o secretário Municipal de Saúde.

O evento foi prestigiado por várias autoridades, entre elas os vereadores Zezinho da Lafiche, Ronaldo Lira, Jair do Povo, Elvan Leão e Matheus Monteiro; e secretários municipais.