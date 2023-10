“LPG na Estrada” já impactou mais de 300 pessoas no estado do Tocantins

A primeira etapa da iniciativa LPG na Estrada, organizada pela Secretaria da Cultura do Tocantins (Secult) já percorreu até o momento um total de 3.215 quilômetros, com suas equipes de busca ativa. Agora, a ação avança para a segunda etapa, com o objetivo de articular e mobilizar a cadeia produtiva da cultura em todas as regiões do estado. A busca ativa e a formação têm o intuito de auxiliar e orientar os fazedores de cultura a acessar os recursos da Lei Paulo Gustavo (LGP), pois os editais visam ampliar a participação e a regionalização atingindo todo o estado do Tocantins.

Nos últimos dias, as equipes de busca ativa já impactaram mais de 300 pessoas, que participaram das oficinas e tiraram dúvidas sobre os editais. Ao todo, já foram inscritos mais de 110 projetos nos 12 municípios visitados até o momento. A expectativa é que até este sábado, 21, sejam visitados mais quatro municípios, completando a rota de 16 nesta primeira etapa.

Para o Secretário da Cultura Tião Pinheiro, a busca ativa da LPG no Tocantins é mais uma estratégia inovadora para democratizar os recursos e que colabora para garantir que os povos originários e quilombolas sejam contemplados. “É um trabalho pioneiro no Estado que visa construir um caminho a ser aprimorado a cada ano”, afirmou.

Durante as visitas nas comunidades, os fazedores de cultura tiveram a oportunidade de apresentar os seus trabalhos para as equipes e inscreverem suas iniciativas. “Estou muito feliz por estar fazendo o meu projeto para o edital da Lei Paulo Gustavo e tendo o apoio da equipe da Secretaria da Cultura do Estado do Tocantins. Eu me sinto muito feliz porque é a primeira vez que estou criando algo assim, eu não sei como elaborar, só sei produzir o meu produto, que é a arte”, destacou o músico e compositor de Porto Nacional, Mestre Noni.

A iniciativa visa alcançar todo o Estado, visitando comunidades quilombolas, comunidades indígenas e assentamentos rurais, a fim de alcançar aqueles que têm dificuldade de acesso a recursos culturais.

“Só tenho a agradecer a essa lei e a esse recurso federal que veio para abraçar a cultura que vivia esquecida e hoje, está criando uma grande força para que a gente consiga levar para aqueles que estavam desanimados motivação e mais vontade de poder colocar em prática aquilo que vivia esquecido”, enfatizou o secretário de Juventude, Cultura e Esportes de Brejinho de Nazaré, Ildemar Lourenço Cunha.

A segunda etapa da LPG na Estrada ocorre a partir de segunda-feira da próxima semana e deve percorrer mais 25 municípios do estado, são eles: Natividade, Dianópolis, Almas, Taguatinga, Porto Alegre do Tocantins, Paranã, Arraias, Conceição do Tocantins, Gurupi, Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, Ilha do Bananal, Esperantina, Augustinópolis, Xambioá, Muricilândia, Santa Fé do Araguaia, Aragominas, Araguaína, Filadélfia, Tocantínia, Itacajá, Colinas do Tocantins, Dois Irmãos e Paraíso.

Os editais da Lei Paulo Gustavo podem ser acessados no link https://www.to.gov.br/secult/lei-paulo-gustavo/22fq6qz8limh . As inscrições estarão abertas até às 23h59 do dia 29 de outubro e podem ser realizadas por meio do link http://lpg.to.gov.br/ .

Sobre a Lei Paulo Gustavo

A Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022) destina recursos emergenciais para a cultura brasileira em resposta aos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19, sendo o maior investimento já realizado no setor. Do montante destinado ao Tocantins, R$ 25,5 milhões serão executados diretamente pelo Governo do Estado, através da Secult, enquanto outros R$ 16 milhões serão executados diretamente pelos 137 municípios que aderiram à lei.

Edição: Alba Cobo