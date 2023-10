2ª Exposição de Geologia e Mineração em Palmas termina neste domingo, 22

Com a presença de autoridades, representantes da iniciativa privada e comunidade em geral, o Governo do Tocantins, por meio da Agência de Mineração do Estado do Tocantins (Ameto), realizou na quarta-feira, 18, a abertura oficial da 2ª Exposição de Geologia e Mineração do Estado do Tocantins, no Capim Dourado Shopping, em Palmas. A mostra segue até este domingo dia 22 de outubro, gratuitamente, para o público geral.

Na ocasião da abertura, o presidente da Agência, Mauro Mota, agradeceu a presença de todos e reforçou que a exposição tem o objetivo de destacar o papel que o Tocantins tem alcançado na mineração do Brasil, além de mostrar à sociedade sua diversidade geológica. “Com a união de informações científicas e curiosidades, o visitante da mostra compreenderá como as geociências e a mineração estão presentes em nosso cotidiano, fornecendo materiais essenciais ao nosso bem-estar e à sobrevivência na terra”, declarou.

O evento faz parte do projeto Mineração nas Escolas, criado pela Ameto e conta com a exibição de um acervo geológico composto por mais de 150 peças de rochas, minerais e fósseis de ocorrência estadual e nacional.

Além da exibição de um acervo geológico, a mostra conta com um sistema de realidade aumentada denominado Caixa de Areia (sandbox). Na caixa com areia, é utilizado um sensor para produzir interações por meio da Realidade Aumentada.

Com a interação, é possível moldar formas na areia, que são identificadas pelo sensor e exibidas pelo projetor. Por meio do sistema, é possível criar modelos de topografia tomando formas na areia, na qual é exibida em tempo real um mapa de cores de elevação, linhas de contorno topográficas e água simulada.

Para a realização da exposição, amostras inéditas foram cedidas à Ameto por geólogos, colecionadores, além de parceiros da iniciativa privada. Assim, a Agência de Mineração cumpre seu papel de fomentar o desenvolvimento do potencial do setor mineral tocantinense.

Edição: Victória Milhomem

Revisão Textual: Marynne Juliate