Longa Medusa estreia nesta quinta-feira, no Cine Cultura

O premiado terror brasileiro Medusa, dirigido pela cineasta Anita Rocha da Silveira, lida com questões atemporais e universais, abordando o papel da mulher no Brasil contemporâneo. O filme estreia no Cine Cultura nesta quinta-feira, 16, às 18h20 e conta a história de Medusa, uma mulher que foi severamente punida pela deusa Atena por não ser mais pura e hoje pertence a um mundo em que deve se esforçar ao máximo para manter a aparência de uma mulher perfeita.

‘Medusa’ foi destaque em Cannes, na Quinzena dos Realizadores e também no Festival Internacional de Toronto. Além disso, percorreu grandes festivais sendo premiado em vários deles como Sitges Film Festival, Melhor Direção; Tromsø Int. Film Festival, Melhor Filme; IndieLisboa, Prêmio Especial do Júri; Raindance Film Festival, Melhor Filme Internacional e Palm Springs Int. Film Festival, Menção Honrosa.

O grande vencedor do Oscar 2023 ‘Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo’, dirigido por Daniel Kwan e Daniel Scheinert, continua em em cartaz no Cine Cultura. Além de ganhar como melhor filme, a produção ainda levou outras seis estatuetas na noite do domingo, 12.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis na Fundação Cultural de Palmas e no Cine Cultura Palmas, localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho no valor de R$ 15,00 a Inteira e R$ 7,50 a Meia. A programação está sujeita a alteração sem prévio aviso..

Programação

Quinta: 16/03//2023

16h10 -A Baleia, Darren Aronofsky

Drama|EUA|2022|117’

Classificação: 16 anos

18h20- Medusa, Anita Rocha da Silveira

Terror|Brasil|2022|127’

Classificação: 16 anos

Maratona do Oscar

20h40 – Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Daniel Scheinert, Daniel Kwan

Ação|EUA|2022|139’

Classificação: 14 anos

Sexta: 17/03/2023

16h10 – Perlimps, Alê Abreu

Fantasia| Brasil|2022|80’

Classificação: Livre

18h10 – Close, Lukas Dhont

Drama| Bélgica| 2022| 103’

Classificação: 12 anos

20h10- A Porta ao Lado, Julia Rezende

Drama|Brasil|2022|114’

Classificação: 16 anos

Sábado: 18/03/2023

Maratona do Oscar

15h – Close, Lukas Dhont

Drama| Bélgica| 2022| 103’

Classificação: 12 anos

17h30 – Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Daniel Scheinert, Daniel Kwan

Ação|EUA|2022|139’

Classificação: 14 anos

20h -A Baleia, Darren Aronofsky

Drama|EUA|2022|117’

Classificação: 16 anos

Domingo: 19/03/2023

16h – Close, Lukas Dhont

Drama| Bélgica| 2022| 103’

Classificação: 12 anos

18h -A Baleia, Darren Aronofsky

Drama|EUA|2022|117’

Classificação: 16 anos

Sessão Vitrine

20h- Medusa, Anita Rocha da Silveira

Terror|Brasil|2022|127’

Classificação: 16 anos

Segunda: 20/03/2023

16h30- Mato Seco em Chamas, Adirley Queirós e Joana Pimenta

Drama, Ficção científica|Brasil|2022|153’

Classificação: 16 anos

19h10 -A Baleia, Darren Aronofsky

Drama|EUA|2022|117’

Classificação: 16 anos

Terça:21/03/2023

16h30- Muribeca, Alcione Ferreira, Camilo Soares

Documentário| Brasil|2022|80’

Classificação: 10 anos

19h10 – Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Daniel Scheinert, Daniel Kwan

Ação|EUA|2022|139’

Classificação: 14 anos

Quarta: 22/03/2023

16h10 – Nossa Senhora do Nilo, Atiq Rahimi

Drama| Bélgica|2022|93’

Classificação: 16 anos

19h30 -A Baleia, Darren Aronofsky

Drama|EUA|2022|117’

Classificação: 16 anos

Texto: FCP/Palmas

Edição: Secom