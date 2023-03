Beneficiários assinam termo de adesão ao cartão do estudante nesta quinta-feira, 16

No início da noite desta quinta-feira, 16, os jovens palmenses passam a contar com a plataforma Colab Jovem de apoio ao protagonismo e inclusão, capitaneada pela Fundação Municipal de Juventude (FJP). O lançamento acontecerá durante a solenidade de assinatura do Termo de Adesão ao Cartão do Estudante, que neste ano contempla 900 alunos da rede de ensino técnico e superior de Palmas, que comprovem baixa renda, de até quatro salários mínimos familiar. Do total de vagas, 608 serão para preenchimento imediato e as demais para serem preenchidas até o final do ano. O evento está agendado para as 17h30, na grande praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

Além da assinatura do termo, solenidade vai contar com apresentações culturais de artistas locais e nacionais, incluindo música, batalhas de rima, colsplay, dentre outros. Também está previsto o anúncio dos cursos e capacitações a serem oferecidos pela FJP durante o ano.

Colab Jovem

É um Projeto que abriga todos os programas mantidos pela Fundação de Juventude de Palmas e tem como meta oportunizar o desenvolvimento do jovem palmense, usando estratégias de qualificação profissional e educacional, promoção da saúde e do bem estar e inclusão produtiva e econômica.

Cartão do Estudante

É um Programa de assistência estudantil, que atende universitários e estudantes da rede de ensino técnico que comprovem baixa renda, até quatro salários mínimos na família. O benefício oferecido é a concessão de subsídios para transporte público, podendo chegar até 75% do valor das passagens do estudante, segundo o quantitativo de diárias de aula durante a semana no ano letivo.

Programação

16 de março- 18h30

Colab Jovem – Protagonismo Juvenil

Assinatura do Termo de Adesão ao Cartão do Estudante pelos estudantes contemplados no edital

Apresentações das Ações da Fundação Municipal da Juventude de Palmas para 2023

Atrações Confirmadas

DJ Remer

Duda Ruas e Banda

Matheus Mancine e Banda

Cia. Juvenil de Dança

Projeto Social Guetto Tocantins

Batalha de Rimas

Cortejo Ponto de Cultura Um Ponto Dois

Swordplay com Protetores da Cachoeira do Makka-kuh

Cosplay de Palmas