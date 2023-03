Parque da Pessoa Idosa promove celebração especial para mulheres

O Parque da Pessoa Idosa Francisco Xavier de Oliveira recebeu na manhã desta quinta-feira, 16, uma programação de celebração ao Dia da Mulher – registrado em 8 de março. Voltado às senhoras atendidas no local, o evento contou com a apresentação de dança, capoeira, dinâmicas e palestra motivacional.

Com a animação já característica das atividades no Parque, o encontro teve apresentação da aluna da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Jainaira Santos Mota, que também é servidora municipal, e mostrou passos de carimbó para levantar as idosas presentes. “É a primeira vez que me apresento aqui, estou achando bom demais”, contou Jainaira, que também é dançarina de hip hop, e outros ritmos.

Outro momento das atividades foi uma mostra do ritmo de capoeira, com o Mestre Matoso, que dá aulas da modalidade no Parque. E ainda teve poesia, com a idosa recém cadastrada às atividades no local, Adejaci Barros Lima, que enfatizou as várias atuações e imagens da mulher.

Ao abordar as temáticas da autoestima, autoimagem e autoconfiança, a enfermeira e coaching, Kátia Borges, foi a responsável pela palestra, que teve como objetivo demonstrar às homenageadas a importância de não se comparar, cuidar de si mesmo e valorizar a vida. “Vocês são vitórias, todas aqui, exemplo de vontade de viver”, motivou.

Sedes

Presente ao evento, a secretária de Desenvolvimento Social (Sedes), Adriana Aguiar, falou sobre o exemplo que as mulheres atendidas no Parque são para as demais. “Cada uma de vocês aqui certamente já acordou cedo, fez suas atividades, algumas encaminhou os netos para escola, e agora tiram um momento para si, sempre ativas e motivadas”, disse.

O presidente da Fundação de Esporte e Lazer, Raimundo Júnior, também participou da programação.