Liderança em Araguaína, Alexandre Guimarãe é eleito com 54.703 votos

Por AF Notícias

Estreante na política do Tocantins, o jovem advogado e produtor rural Alexandre Guimarães foi eleito deputado federal pelo Republicanos com a 3ª maior votação do Estado. Alexandre alcançou a marca dos 54.703 votos, totalizando 6,59% dos votos válidos.

Natural de Araguaína, Alexandre Guimarães tem 36 anos, e tem como principais bandeiras a família e a defesa do agronegócio, além do empreendedorismo.

Alexandre acompanhou a apuração dos votos ao lado de amigos e familiares em Araguaína. Em discurso logo após o resultado, o mais novo deputado federal do Tocantins agradeceu o apoio dos tocantinenses. “Estou com o coração cheio de gratidão a Deus e a todo o Estado, por acreditarem na nossa proposta e na nossa linha de pensamento e trabalho. Cai por terra em Araguaína e no Tocantins a velha política, e nasce um novo grupo político”, destacou Alexandre

COMPROMISSO

O novo deputado federal eleito afirmou que vai ajudar o governador Wanderlei Barbosa de forma direta. “O nosso governador terá um braço forte em Brasília, ele contará com meu empenho e todos os esforços na busca de recursos e benefícios para o Tocantins”, garantiu.