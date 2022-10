Wanderlei Barbosa se torna o governador mais votado da história do Tocantins

Por Assessoria

Com apenas 11 meses de Gestão, Wanderlei Barbosa (Republicanos) marcou o seu nome na história da política tocantinense ao ser reeleito neste domingo, 2 de outubro, com a maior votaçao que um governador já teve no estado, alcançando 481.496 votos (58,14%), conforme resultado final divulgado pela Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A reeleição de Wanderlei Barbosa simboliza a consolidação de um novo tempo na política do Tocantins. Com um perfil curraleiro, humano e municipalista, o Governador se consagra como um líder que conseguiu garantir a estabilidade do Governo, mesmo em um cenário político, administrativo e econômico muito difícil. A agilidade e competência de Wanderlei e sua equipe, fizeram com que o Estado não parasse e que sua Gestão fosse marcada por grandes obras, ações e programas que melhoraram a vida do povo tocantinense e valorizaram servidores públicos, produtores rurais, empresários, empreendedores e profissionais liberais.

Ao receber o resultado, Wanderlei comemorou e agradeceu a vitória histórica que teve nesta eleição. “Essa votação que a população confiou a mim neste domingo, só aumenta a minha responsabilidade em não errar e fazer o melhor Governo da história do Estado. Não vamos decepcionar o povo tocantinense. Daremos seguimento a uma Gestão que já possui quase 90% de aprovação popular”, garantiu.

Saudação aos eleitos

O Governador Wanderlei também comemorou a eleição da sua candidata ao Senado, Professora Dorinha Seabra (UB), que obteve 395.408 votos (50,42%), e dos parlamentares que vão integrar a Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) e a Câmara dos Deputados em Brasília (DF).

“Estou muito feliz que os tocantinenses elegeram uma professora como a nova senadora do Tocantins. Tenho certeza que a Dorinha vai me ajudar muito nesta nova Gestão. Também quero parabenizar a todos os deputados e deputadas que conseguiram se eleger ou reeleger nesta eleição. Junto com vocês vamos construir um Tocantins mais forte e unido”, assegurou.

Respeito aos concorrentes no pleito eleitoral

Em ato de respeito aos seus adversários na campanha, o Governador Wanderlei destacou que, apesar de ter sofrido ataques baixos e injustos durante todo o processo eleitoral, vai fazer um Governo de união e garantiu que as divergências políticas ficarão no passado.

“A democracia pressupõe que todos que queiram, possam colocar o seu nome à disposição do eleitor como candidato e participar do debate político. Para mim, a eleição terminou neste dia 2 de outubro. A partir de agora, precisamos que todo nós caminhemos com o mesmo objetivo de cuidar do nosso Tocantins e da nossa gente”, concluiu.