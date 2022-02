Justiça Eleitoral faz atendimento itinerante em nove municípios para promover regularização de títulos

Texto: Ascom/TRE-TO

Dando continuidade aos atendimentos itinerantes previstos para o 1º semestre de 2022, a Justiça Eleitoral do Tocantins leva os serviços cartorários a mais seis municípios do interior do estado entre os dias 14 e 18 de fevereiro. Faltando menos de três meses para o fim do prazo de cadastro eleitoral (4 de maio), esta é uma excelente oportunidade para os eleitores receberem atendimento na cidade onde moram.

Em Bandeirantes do Tocantins (31ª Zona Eleitoral) o atendimento tem início nesta segunda-feira (14/2), a partir das 8 horas. Já nos municípios de Aliança do Tocantins (2ª Zona Eleitoral), Alvorada (14ª Zona Eleitoral), Goianorte (16ª Zona Eleitoral) e Rio Sono (23ª Zona Eleitoral) os serviços eleitorais estarão disponíveis a partir de terça-feira (15/2); e em Pau D’Arco (31ª Zona Eleitoral), a partir de quinta-feira (17/02). Já nos municípios de Aguiarnópolis, Nazaré e Angico (9ª Zona Eleitoral) os atendimentos serão realizados nos dias 16, 17 e 18/2, respectivamente.

Nos postos itinerantes, os eleitores poderão solicitar alistamento (1º título), transferência, revisão ou regularização de título de eleitor. Para atendimento, basta levar o título de eleitor, identidade, CPF e comprovante de endereço. No caso dos jovens do sexo masculino com mais de 18 anos que forem tirar o primeiro título, será necessário ainda a apresentação do comprovante de quitação do serviço militar.

Atendimentos disponibilizados ao eleitor:

Alistamento (1º título): poderão votar em 2022 todos aqueles que tiverem 16 anos ou mais até a data das eleições – 2 de outubro.

Transferência de domicílio eleitoral

Revisão de dados

Regularização de título de eleitor.

Agenda

DATA HORÁRIO CIDADE LOCAL 14 a 16/2 8h às 12h e 14h às 17h Bandeirantes do Tocantins Câmara Municipal de Bandeirantes do Tocantins 15 a 17/2 8h às 12h e 14h às 18h Rio Sono Câmara Municipal de Rio Sono 15 a 17/2 9h às 12h e 13h às 17h Goianorte Câmara Municipal de Goianorte 15 a 18/2 9h às 12h e 13h às 17h Aliança do Tocantins Câmara Municipal de Aliança do Tocantins 15 a 18/2 9h às 12h e 13h30 às 17h30 Alvorada Câmara Municipal de Alvorada 16/2 8h às 12h e 14h às 18h Aguiarnópolis Colégio Estadual Nazaré Nunes da Silva 17/2 8h às 12h e 14h às 18h Nazaré Colégio Estadual Presidente Castel Branco 17 e 18/2 8h às 12h e 14h às 17h Pau D’Arco Câmara Municipal de Pau D’Arco 18/2 8h às 12h e 14h às 18h Angico Colégio Estadual Dulce Coelho de Sousa

