Mãe do deputado Zé Roberto, Ana Milva, morre aos 92 anos

Texto: Ascom

É com grande pesar e tristeza que a família de Ana Milva de Pina Forzani, mãe do deputado estadual e presidente do PT Tocantins, Zé Roberto Lula, informa o seu falecimento, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 14, em Anápolis, Goiás.

Dona Ana tinha 92 anos e lutava contra um câncer e no tratamento com as sessões de quimioterapia, não resistiu.

Natural de Pirenópolis – GO, onde criou seus filhos com garra e muito amor, dona Ana residia, atualmente, em Anápolis.

“Mãe de cinco filhos, Dona Ana deixa saudades e um legado de grande trabalho, força e determinação em favor de sua família e amigos, em que neste momento de despedida é o que traz o conforto para toda a família”, destaca a família.

Ana Milva de Pina Forzani Presente!

Zé Roberto Lula

deputado estadual e presidente do PT Tocantins

Nota de Pesar

Foi com sentimento de pesar que recebemos a notícia do falecimento de dona Ana Milva de Pina Forzani, 92 anos, mãe do deputado Zé Roberto, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 14, em Anápolis, Goiás.

Rogamos a Deus que conforte os corações dos familiares, do amigo parlamentar e todos que sofrem com esta triste perda.

“Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês.

Isaías 40:1

Deputado Antonio Andrade

Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins e família



Nota de Pesar

É com tristeza que manifesto meu pesar pelo falecimento de Ana Milva de Pina Forzani, mãe do deputado estadual Zé Roberto, nesta segunda-feira, 14.

Ana Milva de Pina Forzani, de 92 anos, foi uma mulher valorosa, simples, dedicada e que deixará um legado aos filhos e a todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.

Neste momento de dor, venho prestar minha solidariedade à família e pedir ao nosso Deus que dê conforto a todos para superar essa irreparável perda. A todos os meus sentimentos.

Governado Wanderlei Barbosa e Família



Nota de Pesar

É com pesar que recebi a triste notícia do falecimento da Sra. Ana Milva de Pina Forzani, aos 92 anos, mãe do deputado estadual e presidente do PT/TO, o querido deputado Zé Roberto Lula, ocorrido na madrugada desta segunda (14), em Anápolis, Goiás.

Natural de Pirenópolis, Goiás; viveu em Anápolis-GO, onde criou seus cinco filhos.

Mãe exemplar, dona Ana deixa um legado de amor, sabedoria, força, trabalho e determinação para lutar em defesa, sobretudo, de sua família.

À família e amigos, meus sentimentos de pesar e meu abraço fraterno neste momento de grande dor e despedida. Que Deus possa lhes fortalecer nesse momento.

Deputado Federal Célio Moura e família