Juninas das escolas de Palmas prometem levar muito brilho e alegria para arena

Doze escolas da rede de ensino de Palmas levam o brilho das juninas para a programação do Arraiá da Capital, desta quinta-feira, 22. Com muito entusiasmo e cheios de alegria e brilho, os grupos vão se revezar na grande arena do evento, que foi montado no estacionamento do Estádio Nilton Santos para abrigar a 31º edição da festança, que segue até o dia 25 de junho.

As apresentações das unidades educacionais fazem parte do projeto cultural São João Vem de Berço, que inspira jovens a conhecer o movimento junino. Na região sul de Palmas, lá em Taquaralto, os alunos da Escola Municipal Thiago Barbosa, levantaram cedo para fazer o último ensaio, ajustar os detalhes dos figurinos e planejar a maquiagem.

O professor e coreógrafo do grupo, Jeferson Teixeira, conta que a apresentação da junina do Thiago Barbosa será um convite para o público relembrar a condução das coreografias tradicionais das festas juninas. “O repertório foi especialmente escolhido, com canções que marcaram a infância de muitos. Queremos que os presentes voltem ao tempo e lembrem das primeiras festas que participaram”, revela o professor.

A aluna Raica Mirella da Rocha Barbosa, de 12 anos, admite que a expectativa é grande para a noite de hoje. “Espero que o grupo consiga dançar bem, pois muitas pessoas estarão nos acompanhando. Vamos fazer o nosso melhor. Acho que ficará lindo”, acredita a aluna.

Guilherme Stefany de Oliveira, 12 anos, também aluno da escola, diz que não sente vergonha, mas espera que tudo saia como nos ensaios. “Será a minha primeira vez na grande arena, estou confiante que vai dar tudo certo e vamos superar as expectativas do público”, expressa com sorriso.

Giovana Araújo Furtado, 11 anos, confessa que dá um friozinho na barriga só de pensar na quantidade de gente que vai assistir, mas acredita na preparação do grupo. “Fizemos muitos ensaios e nos preparamos bastante para o momento, acho que vai ser divertido”, expressa concordando com os outros do grupo.

Veja as escolas que irão se apresentar

1 – Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Paraíso Infantil

2 – Escola de Tempo Integral (ETI) Santa Bárbara

3 – Colégio Militar de Palmas (CMTO) Duque de Caxias

4 – ETI Luiz Gonzaga

5 – ETI Padre Josimo

6 – ETI Monsenhor

7 – ETI Caroline Campelo

8 – Escola Municipal Beatriz Rodrigues

9 – Escola Municipal Thiago Barbosa

10 – ETI Anísio Teixeira

11 – ETI Eurídice Ferreira de Melo

12 – ETI Almirante Tamandaré

Texto: Redação Semed

Edição: Deni Rocha/Secom