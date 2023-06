Arraiá da capital: Festa junina tem dança, comidas típicas, artesanato e brincadeiras

O 31º Arraiá da Capital já encanta visitantes com a decoração especial de festa junina da cidade cenográfica e, indo além, muita dança com o Coreto do Forró e comidas típicas: pamonha, canjica, maçã do amor, caldo, curau, paçoca, são alguns exemplos. Na edição deste ano, a Prefeitura de Palmas, através da Fundação Cultural de Palmas (FCP), trouxe estandes de venda de artesanato e espaços kids com brincadeiras temáticas para as crianças curtirem a festança, com atividades pagas e gratuitas. A grande festa iniciou na quarta-feira, 21, e segue até domingo, 25, ao lado do Estádio Nilton Santos.

Hélio Mendes Salomão visitou a primeira noite do Arraiá e ficou encantado com a festa. “Primeira vez em Palmas e vi no jornal local que teria essa festa junina e decidi vim visitar e estou achando tudo muito bonito, é uma grande festa e não tivemos nenhum problema para chegar ao local, foi bem fácil. Aqui, assim como a cidade, é aconchegante.” Hélio é de Santo André (SP) e, junto com a esposa e amigos, está fazendo um passeio pelo Brasil onde percorrerá 16 estados.

Vânia Parlandrino e sua mãe foram uma das sorteadas para integrar a praça de alimentação do Arraiá da Capital neste ano. “É a primeira vez que participamos e a nossa expectativa é vender todo o caldo que produzimos para a noite. Ficamos na segunda colocação no sorteio, foram 18 concorrentes na categoria e é muito importante esses espaços para garantir uma renda extra”, conta, detalhando que trouxeram caldos de chambari e frango para vender.

Além das comidas típicas, a praça de alimentação também conta com vendas de cachorro quente, carne na chapa, hambúrguer, pipoca, churros e muito mais.

Outra opção é conferir os artesanatos, muitas peças de capim dourado e da renda de macramê. Além de bolsas de crochê, chaveiros personalizados de resina, peças de decoração, um pedacinho da cultura tocantinense no Arraiá. Laís Rodrigues Sousa é uma das artesãs presentes e frisa: “espaço importantíssimo, porque São João é cultura e o artesanato combina demais com essa festa”.

Espaços kids

Para não deixar as crianças de fora, a Prefeitura de Palmas abriu espaço para serviços de brincadeiras e também local para deixar os pequenos, enquanto os adultos curtem a programação do Arraiá da Capital. A Cabaninha oferece espaço para deixar as crianças, com preços que variam pelo período de permanência, onde serão acompanhadas por profissionais treinados e terão diversas opções de brincadeiras. “Temos as brincadeiras tradicionais e jogos pedagógicos, mas também as típicas de festa junina: pescaria, boca do palhaço, jogo de argolas. Além do Camarim Junino, onde as crianças são maquiadas e podem fazer pinturas corporal. O espaço recebe crianças a partir de seis meses, sendo que bebês precisam estar acompanhados”, detalha Luana Aires Mayer, enfermeira e proprietária do empreendimento.

A Cabaninha disponibiliza esses serviços de forma gratuita para as crianças neuroatípicas, sendo necessário estarem acompanhadas por um responsável e apresentar laudo médico.

Com foco mais nas brincadeiras, a Lig Brinq Brinquedos oferece infláveis gigantes para diversão das crianças, como o touro mecânico sucesso entre adultos também. A empresa, além dessas atividades pagas, tem um espaço kids com diversos brinquedos e jogos típicos juninos para os pais curtirem com seus filhos, sendo que no final ainda ganham um kit de guloseimas juninas.

Dois pra lá dois pra cá

O Coreto do Forró já recebe o palmense com muita música no Arraiá da Capital, tem forró, xote, xaxado e músicas regionais. Na primeira noite, a animação foi por conta de Dorivã e depois Moleca Sapeca. Para esta quinta-feira, 22, terão as apresentações de Veridiana e os Cangaceiros e depois Felix do Acordeon.

A transmissão das quadrilhas do 31º Arraiá da Capital poderá ser acompanhada pela internet, ao vivo, através do portal G1 Tocantins, SBT, canal do YouTube da Prefeitura de Palmas e TV Assembleia, canal 10.2 HD, a partir das 19 horas. A festança começa nesta quarta-feira, 21, e vai até domingo.

