Jalapão é palco da penúltima etapa da Caravana do Legislativo

Sob as belezas do Jalapão, berço de umas das mais famosas paisagens do Estado, a Assembleia Legislativa, por meio da Escola do Legislativo, concluiu as ações da etapa itinerante da Caravana do Legislativo, reunindo membros vereadores, fazedores de cultura e representantes dos Executivos municipais da região.

O evento aconteceu neste sábado, 27, em Mateiros, e o encerramento será no dia 15 de junho em Palmas, que receberá vereadores, artistas e os fazedores de cultura dos municípios vizinhos.

A ação levou ao público presente informações sobre os preparativos necessários para que as Câmaras Municipais e a sociedade civil possam ter acesso aos recursos destinados à cultura oriundos da Lei Paulo Gustavo, que destina mais de 41 milhões para o Estado do Tocantins.

Presente em todas as etapas do evento, o diretor da Escola do Legislativo, Rawlinson Silva, expressou a sensação de dever cumprido, reforçando que essa é uma ação estruturante, e que o objetivo é fomentar a ativação dos Sistemas de Municipais de Cultura, para que os recursos tanto da Lei Paulo Gustavo, quanto de outras fontes, possam ser investidos a partir da escuta da comunidade e direcionada para as vocações culturais de cada região, partindo do fortalecimento das Câmaras Municipais.

A presidente Associação dos Artesãos Extrativistas do Povoado Mumbuca, Railane Ribeiro da Silva, reforçou a importância da presença da Caravana no interior, com uma ação de empoderamento do povo e das Câmaras. “A Caravana vindo aqui, nos incentiva a correr atrás e nos sentir capazes de participar desse processo”, reforçando que, muitas vezes, o recurso vem, mas as instâncias municipais sozinhas não conseguem mobiliar e informar a todos de forma clara.

A vice-presidente da Casa de Leis anfitriã, Zilmar Moreira, reforçou a importância do evento e da integração entre o Legislativo estadual e as Câmaras Municipais, em prol do atendimento eficiente às comunidades.

Claudinei Gonçalves Ribeiro, diretora de elaboração de Projetos da Associação Comunitária dos Artesãos e Pequenos Produtores de Mateiros, reconhece o evento com uma ação que fortalece a cultura local. Hoje a associação é composta por cerca de 70 membros.

Caravana do Legislativo

A Escola do Legislativo, por meio de uma parceria com o Ministério da Cultura e com o Comitê Paulo Gustavo do Tocantins levou a Caravana para as Câmaras Municipais de cinco cidades pólos: Augustinópolis, Gurupi, Araguaína, Dianópolis e Mateiros.

A ação mobilizou as 102 Casas de Leis municipais do Estado, para apresentar aos vereadores e ao setor cultural informações sobre a aplicação dos recursos destinados à cultura pela Lei Paulo Gustavo.