Corpo de Bombeiros abre inscrições para a 16ª Corrida do Fogo

A Corrida do Fogo, uma das mais tradicionais corridas de rua do Tocantins, abre inscrições nesta quarta-feira, 31. Em sua 16ª edição, que será no dia 1° de julho, o Corpo de Bombeiros Militar vai executar o projeto em um novo endereço para os atletas e amantes deste que é um dos esportes mais urbanos do mundo.

Interessados em garantir as vagas no primeiro lote e com menor preço, a R$ 70, podem fazer suas inscrições entre os dias 31 de maio e 5 de junho, pelo site www.centraldacorrida.com.br. O segundo lote será a R$ 85.

A partir deste ano, a Corrida do Fogo será realizada com saída e chegada na nova sede do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar (QCG), na Avenida JK, em Palmas. E o percurso para quem vai correr 5 km e 10 km será o mesmo. A diferença é que, quem se inscrever para os 10 km, vai correr o percurso duas vezes. A Corrida do Fogo deste ano, igualmente à do ano passado, será à noite, com grande cerimônia e estrutura, com largada pontualmente às 19 horas.

Percurso

O percurso terá largada no novo QCG dos bombeiros, saindo pela Avenida NS-03, subindo e descendo pela Avenida LO-03 até a rotatória da NS-01, retornando pela NS-03 até a Avenida JK, e sobe até a rotatória da Praça dos Girassóis com a Avenida NS-01, contorna e segue até ao canteiro central da Praça com a Avenida LO-02 e retornando para o QCG.

Premiação

As premiações nas categorias Geral serão até o 5° colocado, e nas demais categorias até 3° colocado. Para esta edição, o CBM/TO abriu 1.400 vagas. E para os inscritos, estabeleceu o kit atleta, que contém medalha, camiseta, toalha, sacochila e brindes surpresas. O material será entregue às vésperas da corrida.

