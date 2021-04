Instituições filantrópicas de Gurupi recebem cestas básicas

Nesta quarta-feira (28), a Prefeitura de Gurupi em parceria com o Governo do Estado do Tocantins realizou a entrega de mais cestas básicas para atender a comunidade gurupiense. Desta vez, foram instituições filantrópicas, que desenvolvem projetos sociais no município, que receberam os Kits alimentação.

Segundo a Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (SETAS), nesta entrega foram destinadas ao todo 1.561 cestas básicas. Foram beneficiadas a Associação Gurupiense dos Amigos do Basquetebol (AGAB), Creche Maria Madalena, Casa Resgatando Vidas Maanaim, Igreja Presbiteriana, Igreja Batista Nova Esperança, Paróquia Santo Antônio, Associação Campo Bello, Instituto Renascer, além de taxistas e motoristas de aplicativos.

Representando a prefeita Josi Nunes, esteve presente nas solenidades de entrega o Vice-prefeito e Secretário do Trabalho, Assistência Social e Proteção a Mulher de Gurupi, Gleydson Nato. “É um momento difícil para todos, por causa da Pandemia do Coronavírus. Temos que ter um olhar diferenciado para as classes que estão sendo mais impactadas, e é o que estamos fazendo. Agradeço a parceria do governador Mauro Carlesse, do secretário da SETAS, José Messias, e da prefeita Josi Nunes. Toda parceria para trazer benefícios para a população gurupiense nós correremos atrás”, afirmou.

O Diretor da AGAB, Glauco Flores, destacou a importância dos alimentos para as famílias que precisam. “Somente na AGAB, são 2.700 crianças atendidas e percebemos que estão com dificuldade na renda familiar. Essas cestas chegam em boa hora, pois o recurso que seria destinado na compra de alimentos poderá ser investido em outra necessidade da família, como contas de água e energia por exemplo”, disse.

A diretora da Creche Espírita Pré-escola Maria Madalena, Renata Martins, também enalteceu a iniciativa. “Agradeço ao empenho do Governo do Estado e da Prefeitura de Gurupi, pois as cestas básicas ajudarão muitas famílias que estão passando por dificuldade”, relatou.

A gerente regional do SINE de Gurupi, Kellen Dias Lima, e a servidora da SETAS, Helle Seijane, também acompanharam as entregas das cestas básicas.