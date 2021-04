Em reunião do Comitê de Crise é anunciado o início das aulas de maneira remota na rede estadual

Em reunião on-line do Comitê de Crise de Combate e Prevenção à Covid-19, realizada nesta quarta-feira, 28, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, anunciou o início do ano letivo 2021, na rede estadual de ensino, para a próxima segunda-feira, 3. “Infelizmente, o momento ainda não nos permite retornar às aulas de modo presencial, mas precisamos dar continuidade ao ensino das nossas crianças e jovens”, destacou.

Presente na reunião, a secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, informou que o calendário escolar foi preparado levando em consideração todas as modalidades de ensino, seja ela presencial, remota ou híbrida.

“Estamos com várias frentes de trabalho: a frente de Biossegurança, que trabalha protocolos de saúde, estruturação do ambiente escolar e distribuição de EPIs [Equipamentos de Proteção Individual]; a frente de Acolhimento, que trata da relação com a comunidade escolar, a busca ativa, o fortalecimento de vínculos e acolhimento de estudantes veteranos e novatos; a frente Currículo Dinâmico, que está focada no reordenamento curricular e nas aprendizagens essenciais; além da frente de Fortalecimento da Gestão Escolar, que trabalha liderança, motivação, gestão de resultados, gestão de conflitos e articulação e execução do projeto político-pedagógico. Tudo para oferecer o melhor diante do cenário que estamos vivendo”, afirmou a secretária Adriana Aguiar.

Curva epidemiológica

O Tocantins registrou, entre os dias 20 de março e 27 de abril, uma redução de 30% no número de pacientes internados em decorrência da Covid-19. Os dados foram apresentados pelo secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini, que também destacou os números da imunização no Estado.

“Chegamos a 10,6% da população vacinada, tivemos um trabalho muito eficiente com as forças de segurança e estamos cumprindo todo o Plano Nacional de Imunização, atendendo ao que é recomendado pelo Ministério da Saúde. Ainda existe uma instabilidade na aquisição de vacinas, mas estamos atrás de outras medidas para capitanear e ampliar o número de vacinados”, assegurou o secretário Edgar Tollini.

Flexibilização para eventos esportivos

O secretário-chefe da Casa Civil, Rolf Vidal, informou que, com base nos dados do boletim epidemiológico que apontaram uma redução no número de internados, as atividades esportivas poderão ser realizadas no Tocantins, desde que não haja torcida. “Essa e outras medidas estarão presentes em um novo decreto que será redigido, mas ficará flexibilizado apenas quanto aos eventos esportivos, já as aglomerações e a realização de eventos festivos continuam proibidos”, completou.

Conforme o secretário Rolf Vidal, o trabalho remoto para os servidores públicos e as atividades da força-tarefa Tolerância Zero também devem ser mantidos até o próximo dia 15.