Inscrições para tutores do Plano de Educação Permanente da Fesp terminam na segunda, 07

Por Redação Fesp | Prefeitura de Palmas

05/03/2022 – Publicado às 07:09

O prazo de inscrição para o processo seletivo de tutores de aprendizagem do Plano Municipal de Educação Permanente em Saúde (PMEPS) da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (FESP) termina na próxima segunda-feira, 07. A inscrição é gratuita e pode ser feita via internet, por meio do preenchimento de formulário eletrônico específico.

O certame está disposto no site da Fesp na aba processos seletivos e visa o preenchimento de 12 vagas para início imediato e 12 na composição cadastro de reserva e os selecionados atuarão em cursos, oficinas ou atividades de Educação Permanente, que forem solicitados pelo Programa de Educação Permanente Atenção Primária e Vigilância em Saúde de Palmas (PEP-APVS). A seleção é para profissional de saúde, servidores internos da Secretaria da Saúde (Semus) e também externos que tenham experiência no SUS.

O profissional deverá ter disponibilidade de 12 horas semanais para atuar como tutor de aprendizagem, sendo oito horas para atuação em tutoria de grupos de aprendizagem e quatro para planejamento, participação em reuniões e cursos de formação, podendo ser realizadas em diferentes turnos, conforme necessidade do PMEPS.

Bolsa de apoio

Para a realização das atividades especificadas no Edital, será concedida aos profissionais, bolsa de apoio à difusão do conhecimento no valor de R$ 2.000,00 durante 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.