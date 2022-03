Convênio entre Estado e Prefeitura fomentará o desenvolvimento econômico de Porto Nacional

Na ocasião, a equipe da Sics esclareceu todas as dúvidas do município quanto ao papel do Estado do Tocantins no programa, o impacto que os projetos podem ter na região e a contrapartida esperada da prefeitura. De acordo com o prefeito Ronivon Maciel, a reunião foi importante para alinhar detalhes jurídicos e caminhar para a próxima fase, que é a de lançamento do edital licitatório.

“Hoje, foi dado mais um passo no trabalho para a efetivação da infraestrutura do nosso parque agroindustrial. Tivemos uma reunião para ajustar no que se diz respeito à parte jurídica, tanto da parte do Estado como do Município. Com esse alinhamento, poderemos confeccionar de forma definitiva a nossa minuta para assinarmos e caminharmos para o processo de edital”, detalhou Ronivon Maciel.

O prefeito Ronivon Maciel afirmou que tem convicção no PICS e no trabalho do Governo do Tocantins para o andamento das ações que devem impactar positivamente o cenário empresarial do município. “Queria reforçar a confiabilidade no trabalho do Estado, por meio da Indústria e Comércio. Tem sido um trabalho muito sério, assertivo e, com certeza, com a qualidade e a experiência que a equipe tem, conseguiremos dar esse passo importante para Porto Nacional”, reforçou.

A equipe da Sics tem trabalhado com as equipes técnicas e os gestores municipais a fim de dar maior celeridade aos processos. O secretário de Estado da Indústria e Comércio, Carlos Humberto Lima, adiantou que a meta é concluir a primeira fase do projeto até o fim de março para, na sequência, iniciar as obras do Programa.