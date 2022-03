Ministério da Cidadania acompanham atendimento às famílias impactadas pelas chuvas no Estado

Por Eliene Campelo | Secom Prefeitura de Palmas

05/03/2022 – Publicado às 07:03

Membros da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania que estão no Tocantins para acompanhar o atendimento às famílias impactadas pelas chuvas no Estado visitaram o Cras Karajá I no Jardim Aureny III na manhã desta sexta-feira, 04. Visitas aos equipamentos fazem parte da estratégia de acompanhamento dos programas nacionais desenvolvidos pelo Governo Federal como o CadÚnico, o Auxílio Brasil e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Estiveram no Cras Karajá I o representante da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) do Ministério da Cidadania, André Veras; o secretário Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Robson Tuma, e o secretário Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), José Messias de Araújo.

“Estou muito feliz em chegar até aqui e ver a qualidade do atendimento à população, a estrutura excelente, o acolhimento aos usuários e, acima de tudo, esse sentimento de pertencimento dos servidores que atuam aqui”, afirmou o representante da SNAS, André Veras.

“As visitas com os representantes do Ministério da Cidadania são uma oportunidade que engrandece o nosso trabalho, pois eles podem conferir de perto o resultado dos investimentos via parcerias e também como é feito o atendimento aos cidadãos” ressaltou a secretária municipal do Desenvolvimento Social, Patrícia do Amaral.