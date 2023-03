Inscrições para o concurso da Secretaria de Estado da Educação se encerram no próximo dia 16

por Lenna Borges/Governo do Tocantins

publicado: 06/03/2023 17:47:00 – atualizado: 07/03/2023 14:49:03

Faltam dez dias para o encerramento das inscrições para o concurso da Secretaria de Estado da Educação. O certame oferta 5.164 vagas para o provimento nos cargos de professor da educação básica, coordenador pedagógico, orientador educacional e professor da educação básica na educação indígena.

Os candidatos interessados têm até o dia 16 de março para efetuar a inscrição, que deve ser realizada por meio do link: https://conhecimento.fgv.br/concursos/secad.to. O valor da taxa de inscrição é R$ 150, vale destacar que os candidatos às vagas para o exercício da função de professor na educação indígena terão isenção na taxa de inscrição.

As provas estão agendadas para o dia 11 de junho de 2023, e serão realizadas em sete municípios tocantinenses: Araguaína, Araguatins, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas e Paraíso do Tocantins.

As vagas atenderão 137 municípios do Estado, com exceção de Monte Santo e Chapada da Areia, que ainda não possuem escolas estaduais. A remuneração inicial prevista para o professor da educação básica é de R$ 4.826,20.

O concurso será realizado em uma única etapa de execução com duas fases, sendo a primeira de exame de habilidades e conhecimentos aferidos por meio de aplicação de provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, e a segunda de avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório.

O Edital completo pode ser acessado no site da Fundação Getúlio Vargas, no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/secad.to.

