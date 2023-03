Aberto o período de cadastro para dados das contas de ordenadores de despesas

publicado: 06/03/2023 10:15:00

atualizado: 06/03/2023 11:28:45

Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), coordenada pela Comissão Organizadora da Feira de Tecnologia Agropecuária (Agrotins 2023) informa as instituições públicas e privadas, empresas e profissionais interessados em ministrar palestras, que o período de cadastro inicia nesta segunda-feira, 6, e se estende até o dia 20 de abril. A feira com o tema “Compliance no Agro”, ocorre de 16 a 20 de maio, no Parque Agrotecnológico, Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, na TO-050, saída para Porto Nacional.

Cadastro

Os cadastros podem ser feitos por meio do e-mail [email protected], o qual deve ser inserido as informações (nome completo do palestrante/tema da palestra/instituição ou empresa/função/formação) para o cadastramento das palestras. Após o cadastro serão selecionadas as palestras, sendo que a Secretaria da Agricultura entrará em contato com os interessados confirmando o resultado da análise do pedido de cadastro. Em caso de dúvidas/propostas, entrar em contato com o setor responsável: Lecine Paniago. (63) 3218-2118.

A responsável pelo cadastro da Seagro, Lecine Paniago esclarece que “as pessoas interessadas em ministrar palestras, nos dois auditórios principais (Beija Flor e Jaburu) devem enviar os cadastros o mais rápido possível, o quanto antes melhor e, os temas escolhidos devem ser ligados às inovações tecnológicas do segmento agropecuário do Tocantins, agricultura familiar, financiamentos, agricultura sustentável, florestas, entre outros”, explica.

Despesas

A Comissão informa ainda que a hospedagem, transporte e alimentação do palestrante são atribuídos aos responsáveis que encaminhar o pedido da palestra à Secretaria da Agricultura, bem como a mobilização do público participante.

Agrotins 2022

Em 2022 foram 56 palestras nos dois auditórios, um total de 2.077 inscritos.

Revisão Textual: Érika Rocha/Governo do Tocantins