Inscrições para o 3º Concurso de Educação para o Trânsito encerram na segunda-feira, 24

Encerra na próxima segunda-feira, 24, o prazo de inscrição para o 3º Concurso de Educação para o Trânsito, realizado pela Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) e órgãos parceiros. O concurso tem como principal objetivo incentivar a produção de trabalhos técnicos e artísticos com o tema Educação para o Trânsito. A premiação de R$ 69 mil será distribuída em seis categorias participantes, que contemplam estudantes, empresas, organizações e profissionais da imprensa. A cerimônia de entrega da premiação está prevista para a primeira quinzena de dezembro. O edital completo do concurso pode ser conferido aqui.

Segundo previsto no regulamento a inscrição é gratuita e ocorrerá através das unidades do Resolve Palmas ou enviadas via e-mail com o título “Inscrição Concurso de Educação Para o Trânsito” no endereço eletrônico educacaoparaotransito@palmas.to.gov.br. No ato da inscrição, o candidato deverá enviar o formulário anexado devidamente preenchido e assinado pelo autor e co-autor do trabalho em formato PDF.

Os profissionais de jornalismo devem anexar uma Declaração de Publicação de Trabalho, firmada pelo diretor ou editor de redação, chefe de jornalismo ou responsável técnico, em papel timbrado do veículo de comunicação, resumo do trabalho inscrito com, no máximo, 40 linhas, em Times New Roman, fonte 12, contendo título, objetivo, data e veículo de divulgação.

Para as categorias Rádio e Televisão, o concorrente deverá anexar três cópias do trabalho jornalístico em mídia. Na categoria “Mídias Digitais”, deverá juntar três cópias do conteúdo, com indicação do endereço eletrônico correspondente à localização do trabalho publicado na internet.

Aquele que desejar concorrer com mais de um trabalho, deverá realizar uma inscrição para cada um deles, e anexar toda a documentação exigida. Vale destacar que cada participante poderá inscrever até dois trabalhos por categoria.

Na de estudantes podem concorrer quem tiver regularmente matriculado: no ensino fundamental, com idade até 12 anos e 11 meses; fundamental ou médio entre 13 anos e 17 anos e 11 meses de idade; na Educação de Jovens e Adultos e educação especial com qualquer idade. Vale destacar que em todas categorias serão premiados os vencedores classificados do 1º ao 3º lugar, incluindo professor orientador.

A categoria de projeto ou programa de educação para o trânsito desenvolvido por empresa ou instituição, com ou sem fins lucrativos, também terá premiação do 1º ao 3º lugar. Já na categoria jornalismo, rádio, TV e mídias digitais, a premiação será apenas para o 1º colocado.