Avenida Teotônio Segurado passa por obras próximo à esquina com a LO-15 nos dois sentidos

Máquinas trabalham nesta quarta-feira, 19, na Avenida Teotônio Segurado, realizando recapeamento de trecho entre as avenidas LO-13 e LO-15 (sentido sul-norte). O espaço está fechado temporariamente, sendo a Avenida NS-02 alternativa para seguir em direção ao centro de Palmas.

No mesmo ponto, mas no sentido oposto, há uma interrupção com recuperação de pavimento próximo ao cruzamento com a Avenida Palmas Brasil Sul (Av. LO-15), no sentido norte-sul. Ali, segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), está sendo retirado o asfalto com deformações e há tratores realizando tratamento de base, necessário para recebimento de nova camada de asfalto. No entanto, apesar de a interrupção ser parcial, a Av. NS-01 é alternativa para evitar o ponto em obras.

Essas correções já foram realizadas em outros trechos nos dois sentidos da avenida, desde o cruzamento da Teotônio Segurado com a LO-01 até a LO-15, para reparo de faixas com grandes ondulações geradas por desgaste do pavimento por veículos pesados, especialmente, próximo a pontos de parada de ônibus do transporte coletivo.

Não há horário determinado para reabertura dos dois sentidos, segundo a pasta, à medida que os trabalhos forem concluídos, os trechos serão totalmente liberados para o trânsito.

Jardim Aureny IV

Na região Sul de Palmas, há outra equipe trabalhando no recapeamento de ruas do Jardim Aureny IV com lama asfáltica. Lá é necessário respeitar o isolamento dos trechos em recuperação por seis horas, tempo mínimo necessário para secagem do material. Transitar antes desse prazo com a substância molhada pode danificar lataria de veículos.

Texto: Juliana Matos/Secom

Edição: Deni Rocha/Secom