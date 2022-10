Whats Palmas ajuda cidadãos solicitarem serviços e orientações da gestão municipal

Desde que entrou em funcionamento, em outubro de 2021, o Whats Palmas, perfil oficial da Prefeitura de Palmas no aplicativo de mensagens, tem ajudado milhares de cidadãos que solicitam serviços e recebem orientações sobre a gestão municipal. E até o dia 30 de junho foram contabilizados, no somatório geral de atendimentos, 9.757 mensagens recebidas.

E as mensagens não estão limitadas a apenas moradores de Palmas, abrangendo também quem reside em outros estados, como Goiás, Minas Gerais e São Paulo. A maior parte das mensagens abrange a zeladoria urbana, saúde e fiscalização. As solicitações que abrangem a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos são feitas em conjunto com a equipe responsável pelos pedidos via ligação, como troca de lâmpadas, retirada de galhadas, tapa-buracos, dentre outros.

A jornalista e coordenadora do Whats Palmas, Fernanda Mendonça, esclarece sobre o funcionamento do perfil. “Estamos nos aproximando dos 10 mil atendimentos. E isso é resultado de um esforço em conjunto com todas as secretarias e servidores que nos dão apoio nesses atendimentos. Nosso objetivo é levar informação de qualidade para quem nos procura”, detalha.

Conforme a coordenadora, é importante que as pessoas realizem o cadastro para ter acesso às informações enviadas na lista de transmissão e status. “Optamos pelo envio de informações de interesse geral dos palmenses. E para que cheguem diretamente no seu celular, é preciso se cadastrar e acionar o nosso número”, finaliza.

Como se cadastrar?

Para acionar o Whats Palmas e se cadastrar para receber mensagens, basta mandar um ‘oi’ para o número (63) 3212-7500. Depois é só seguir o passo a passo de finalização do cadastro.

O horário de atendimento é das 13h30 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, exceto em feriados.

Texto: Secom

Edição: Secom