Inscrições para o 16º Salão do Artesanato estão abertas – Raízes Brasileiras

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), publicou na edição nº 6419 do Diário Oficial do Estado (DOE), o edital que seleciona artesãos e entidades representativas para participarem do 16º Salão do Artesanato Brasileiro – Raízes Brasileiras, que ocorre entre os dias 15 e 19 de novembro, na arena de eventos do Pátio Brasil Shopping, em Brasília- DF. Os artesãos têm até o dia 18 de outubro para se inscreverem e o resultado provisório do certame deve ser divulgado no dia 26 de outubro.

Serão selecionados quatro artesãos individuais e seis entidades representativas para participação em um espaço coletivo de 50m², destinado para divulgação e comercialização de seus produtos artesanais. Das quatro vagas destinadas aos artesãos individuais, uma será exclusiva para artesãos que trabalham com a matéria prima em capim-dourado; uma para artesão indígena e outras duas vagas para tipologias variadas. Em relação às seis vagas destinadas para entidades representativas, duas serão voltadas para associações indígenas; três para associações que façam peças em capim dourado e uma para entidades com outras tipologias.

Para ter acesso ao edital e mais informações clique aqui.

Raízes Brasileiras

O 16º Salão do Artesanato Brasileiro – Raízes Brasileiras é uma das principais feiras de artesanato do País, realizada com entrada gratuita em duas importantes capitais brasileiras: Brasília e São Paulo. O evento busca dar visibilidade e acesso à rica produção artesanal brasileira, além de promover a troca de experiências entre profissionais da área, com oficinas e palestras. A feira reúne artesãos de diversos pontos do país para mostrar a diversidade da produção artesanal, incentivando a comercialização desses produtos.

Edição: Caroline Spricigo