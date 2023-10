Em razão do feriado, transporte coletivo será gratuito em Palmas nesta quinta-feira, 5

A gestão direta da Prefeitura de Palmas, por meio da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), que dispõe da gratuidade do transporte coletivo urbano nos feriados e finais de semana, informa que, nesta quinta-feira, 5, feriado de criação do Estado do Tocantins, o acesso aos ônibus será pelas portas traseiras, com catraca livre. Na sexta-feira, 6, ponto facultativo, não haverá gratuidade e alteração no número de veículos e rotas, com funcionamento normal.

A Superintendência do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Sube) estará fechada.

Durante o feriado será mantida a mesma escala de funcionamento dos sábados.

Mantendo a programação de todo final de semana, as catracas retornam a gratuidade no sábado, 7, e domingo, 8.