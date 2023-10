Prefeita de Palmas recebe acadêmicas de administração pública da Fundação Getúlio Vargas

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, recebeu nesta terça-feira, 3, no gabinete da JK, um grupo de acadêmicas de graduação em Administração Pública da Fundação Getulio Vargas (FGV) de São Paulo, que participa de um projeto de extensão.

“É na cidade que as coisas acontecem. A nossa responsabilidade, como gestor público, é muito grande. Aproveitem a excelente oportunidade que estão tendo de conhecer, de perto, o funcionamento de um município. Palmas é uma cidade nova e que possui políticas públicas eficientes e construídas junto à população”, comentou a prefeita ao dar boas vindas às estudantes.

Esta iniciativa faz parte do projeto ‘Imersão em Governos Subnacionais’ que acontece, semestralmente, para alunos do 4º período do curso de Administração Pública da FGV. O grupo, composto por 12 acadêmicas, já deu início aos trabalhos e passará uma semana em Palmas, conhecendo de perto a gestão municipal. Ao todo, seis eixos foram contemplados: Mobilidade Urbana, Saúde, Habitação, Planejamento, Educação e Desenvolvimento Social.

A supervisora Laura agradeceu o apoio da prefeitura e acrescentou que está sendo uma experiência incrível. “Algo que tem chamado a nossa atenção na cidade de Palmas são as políticas da secretarias interligadas. Isso mostra a importância da intersetorialidade. Está sendo muito rico poder ver, na prática, o que é visto em sala de aula”. No final, segundo Laura, elas irão apresentar um relatório com o resultado do trabalho, apontando as impressões e sugestões.

Nesse semestre, outros grupos participam de imersões em Porto Velho, Belém e Boa Vista. Também participaram desta recepção a presidente do Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia do Município de Palmas (IVM), Ivonete Motta e o presidente da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp), André Pugliese.