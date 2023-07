Inscrições para Festival Gastronômico de Taquaruçu são prorrogadas

Os interessados em participar do concurso gastronômico da 17ª Edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu ganharão um prazo a mais para efetuar suas inscrições. O novo prazo agora vai até a próxima terça-feira, 4, foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), nesta sexta-feira, 30, Retificação das Inscrições. O procedimento poderá ser realizado presencialmente, no Centro de Atendimento ao Turista de Taquaruçu (Catur), localizado na Praça Vereador Tarcísio Machado da Fonseca e no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues de Palmas, no Plano Diretor Sul, das 9 às 12 horas, e das 13 às 18 horas.

A diretora de Eventos, Mônica Hardman, ressalta que este novo prazo visa atender as solicitações realizadas pelos interessados em participar do evento, mas devido aos outros eventos da gestão, tais como, Arraiá da Capital e Palmas Férias, não tiveram tempo hábil para reunir todos os documentos. “Está será a data final para quem já iniciou a inscrição, e/ou, ainda não teve a oportunidade de vir até a Agtur para realizá-la, pois tivemos outros eventos, e muitos nos solicitaram este novo prazo, mas devido ao cumprimento do cronograma do evento, não estenderemos mais o período de inscrições”, disse.

Para se inscrever o concorrente deverá enviar a ficha de inscrição, Fichas de Inscrições, cópias dos documentos pessoais, ficha técnica da preparação concorrente preenchida, endereço de produção, termo de compromisso assinado e preenchido e autorização de uso de imagem segundo o Edital 17º FGT.

17º FGT

O evento será realizado de 6 a 10 de setembro, em Taquaruçu, com a previsão de participação de 47 concorrentes. Este ano, dentre as novidades anunciadas pela Prefeitura há a ampliação da categoria vegetariana, para ‘Saúde e Bem-estar’, que estende as opções de preparações para intolerantes a lactose e para o público que busca por opções light e diet. E por fim, o aumento no valor das premiações, passando de R$ 72 mil para R$ 114 mil. Agora serão R$ 10 mil para os primeiros lugares, R$ 6 mil para os segundos lugares, e R$ 3 mil para os terceiros, em cada categoria.