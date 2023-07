Palmas Férias 2023: Espetáculos do Festival de Circo levam fantasia e encanto aos moradores do Distrito de Taquaruçu

A praça Joaquim Maracaípe, no Distrito de Taquaruçu, foi tomada pela magia e fantasia circense, na segunda noite do 10° Festival De Circo de Taquaruçu, realizada nesta sexta-feira, 30. Com o céu estrelado e o clima fresquinho característico da serra, uma plateia vibrante composta por pessoas de todas as idades acompanhou os espetáculos e as apresentações culturais.

A programação segue neste sábado, com oficinas, cortejo cultural e o grande show de comemoração dos dez anos de festividade.

Umas das atrações principais da noite foi o Coletivo FusCirco da cidade de Fortaleza, Ceará, que fez a alegria do público com o espetáculo ‘A Risita’. “A programação do festival está perfeita. Viemos de fora para nos juntar aos artistas de diferentes localidades para fortalecer o fazer circense. É muito bom fazer parte da programação, aqui de Taquaruçu, e manter a chama da arte acesa”, destacou o Palhaço Pitchula, que atua em parceria com a Palhaça Rubi, e juntos percorrem o mundo promovendo espetáculos e oficinas circenses.

“Esse é o terceiro ano que participamos do festival e acho muito interessante também para o aprendizado das crianças, pois a magia e a fantasia mexe com curiosidades delas. A minha filha Maria Júlia fica elétrica e quer participar de tudo”, afirmou a moradora do distrito Alexandra Ribeiro de Sousa, mãe da Maria da Júlia de 5 anos.

A programação teve ainda a apresentação do espetáculo ‘A Noite do Fogo’, do artista tocantinense Mestre Wertemberg e o show do grupo As Fulô do Cerrado, do Distrito Federal (DF), que finalizou a programação noturna.

O evento segue até o fim de semana com inúmeras atividades que acontecem no Centro Cultural Circo Os Kaco, na Praça Joaquim Maracaípe e com itinerância nas ruas e escolas do distrito.

O Festival de Circo de Taquaruçu conta com apoio da Prefeitura de Palmas, por meio da Agência Municipal de Turismo (Agtur), e faz parte da programação oficial do Palmas Férias 2023, que começou neste final de semana e segue até o dia 29 de julho.

Texto e edição: Secom/Palmas