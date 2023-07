Agentes de Trânsito e Transporte participam de aula prática de Identificação Veicular

Os agentes de Trânsito e Transporte da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) concluíram o curso de Identificação Veicular Avançado, organizado pelo Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM). E, para pôr em prática o aprendizado, os agentes realizaram uma blitz ostensiva, na tarde desta nesta quinta-feira, 29, nas proximidades da Avenida NS-1.

O curso foi uma demanda da Sesmu para a capacitação continuada dos agentes para identificar novos modelos de carros e novas formas de inspeção, bem como das mudanças na legislação que regula o sistema viário. A turma teve a participação de 40 agentes e contou com 20 módulos, através de vídeo chamada e nesta quinta-feira, 29, aula teórica e blitz prática para conclusão do curso.

O professor de Identificação Veicular de São Paulo, Uipiner Gomes, esteve pela primeira vez em Palmas e destacou que os alunos se empenharam para aproveitar todo o conteúdo do ensinamento. “A equipe é boa e gosta de aprender. Tivemos a primeira parte teórica, trouxemos vários veículos para fazer a análise de manhã, e agora, estamos reforçando a aprendizagem na parte prática operacional”.

Para a superintendente de Trânsito e Transporte, Valéria Oliveira, o curso é uma excelente oportunidade para os agentes se atualizarem sobre as práticas de fiscalização durante as abordagens. “É muito importante a gente manter essa capacitação continuada, que é feita de forma homogênea para alcançar todo o quadro de efetivos que integram a superintendência de trânsito municipal, além de ser necessário para evidenciar as novas tecnologias e as mudanças que ocorreram ao longo do tempo”.

A atividade de finalização da qualificação contou com o apoio operacional da Polícia Militar (PM) e da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP).

A Prefeitura de Palmas, por meio da Sesmu pretende inovar ainda mais em capacitações e melhorias em relação ao trânsito e a mobilidade urbana, e disponibiliza meios para que os cidadãos palmenses possam tirar suas dúvidas ou fazer denúncias, através do telefone (63) 3212-7571 ou e-mail [email protected].