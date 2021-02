Inscrições abertas para o II Democratizando o Acesso à Justiça; O evento acontece dia (22)

…

Estão abertas, até 20 de fevereiro, as inscrições para a segunda edição do “Democratizando o Acesso à Justiça”. O evento ocorrerá no dia 22 de fevereiro, na plataforma Cisco Webex. Realizado pela Comissão Permanente de Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o encontro é direcionado à comunidade jurídica e a quem mais tiver interesse no tema.

A primeira edição, realizada em julho do ano passado, teve enfoque no combate à discriminação, ao preconceito e as desigualdades de raça, gênero, condição física, religião e orientações sexual. Nesta, o tema é “Justiça social e o Poder Judiciário no Século XXI”.

Segundo a conselheira do CNJ Flávia Pessoa, que preside a comissão organizadora, o evento vai promover o diálogo sobre os obstáculos existentes para o adequado acesso à justiça para a população mais vulnerável. “Queremos propor ações concretas a serem viabilizadas pelo Conselho Nacional de Justiça.”

Entre os palestrantes, estão desembargadores, juízes, advogados e membros do Ministério Público, além de representantes da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra) e da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).

A solenidade de abertura será às 10h. Em seguida, terá início a palestra “Poder Judiciário no século XXI”. Às 11h, começará o primeiro painel com o tema “Pandemia e Justiça Social”. Durante a tarde, a partir das 14h, o painel 2 abordará o tema “Democratização do Acesso à Justiça”.