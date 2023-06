Inscrição para a ‘Copa Palmas de Futsal de Base’ termina nesta terça, 20

As inscrições para a ‘Copa Palmas de Futsal de Base’ terminam nesta terça-feira, 20. O evento que acontece entre os dias 23 e 29 de junho é uma promoção da Liga de Esportes da Capital, em parceria com a Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes). Para realizar as inscrições os interessados devem entrar em contato com os organizadores pelos fones: (63) 98441-7610 (Bruno Mendes) e (63) 99218-6324 (Jerfércio Souza).

Podem se inscrever as agremiações de times masculinos das categorias do sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. Já os times femininos podem se inscrever na sub-14 14. Segundo a organização, todos os jogos acontecerão no Ginásio Ayrton Senna e os participantes concorrerão a premiação por categoria, além de troféus e medalhas.