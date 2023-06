Agentes comunitários de saúde recebem orientações sobre anemia falciforme

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Doença Falciforme, celebrado nesta segunda-feira, 19, os agentes comunitários de saúde receberam orientações sobre a anemia falciforme, que é hereditária e pode ser descoberta no teste do pezinho. A ação foi uma parceria da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) com a Associação dos Falcêmicos do Tocantins (Afeto) que visa promover educação em saúde e sensibilizar os profissionais da área para desafios vivenciados pelos pacientes, familiares e cuidadores.

A agente comunitária de saúde da Unidade de Saúde da Família (USF) da Arne 53 (406 Norte), Carmelize Lira Bezerra, comenta que a atualização dos profissionais de saúde deve ser constante e reforça que isso garante qualidade no funcionamento da rede municipal. “Entender melhor as dificuldades dessa doença e conhecer os sintomas são importantes para identificar reclamações da comunidade durante as visitas, assim eu posso cobrar e reforçar a necessidade de ir à unidade.” Ela pontua ainda que terá atenção redobrada às grávidas para frisar sobre a indispensabilidade dos recém nascidos realizarem o teste do pezinho.

A vice-presidente da Afeto, Velma de Souza Santos Inácio, conta que pretende ainda realizar rodas de conversa para orientações sobre o fluxo de encaminhamento para tratamento dos falcêmicos a outros profissionais da linha de frente como enfermeiros, técnicos e equipe médica das unidades de saúde. “Após receber o resultado do teste do pezinho, a unidade é a responsável por fazer o encaminhamento inicial do tratamento da doença no Hemocentro”, explica.

Texto: redação Semus/Palmas

Edição: Secom Palmas