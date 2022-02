Iluminação pública de Porto Nacional é reestruturada e lâmpadas de LED são implantadas em diversos pontos da cidade

Texto: Secom/Prefeitura de Porto Nacional

A Secretaria Municipal da Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano, por meio do Departamento de Iluminação Pública de Porto Nacional, segue reestruturando e iluminando toda a cidade, trazendo mais segurança, economia e desenvolvimento. Desde janeiro deste ano, já foram implantados aproximadamente 530 pontos com lâmpadas de Diodo emissor de luz – LED e mais de 570 pontos recuperados com lâmpadas de vapor de sódio.

Além de ser mais potente, a iluminação de LED direciona melhor a luz e a deixa mais uniforme, aumentando a sensação de segurança e proporcionando mais qualidade de vida aos moradores.

De acordo com Josemar Moura, Diretor do Departamento de Iluminação de Porto Nacional, a iluminação em LED além de trazer mais conforto para os pedestres e moradores, proporciona maior conforto visual aos motoristas. “As luminárias dessa tecnologia precisam de menos manutenção quando comparadas aos modelos antigos. Além de não possuir materiais tóxicos em sua composição, as lâmpadas de LED têm durabilidade de até quatro vezes mais que as fluorescentes”, explicou.

Troca de Lâmpadas

O serviço de Iluminação Pública de Porto Nacional, atende as demandas enviadas pela própria população e também faz um trabalho de busca, com o objetivo de identificar aqueles locais que necessitam da troca de lâmpadas. A solicitação para a troca das lâmpadas em qualquer local da cidade pode ser feita pelo Disk Iluminação: (63) 3363- 6177.