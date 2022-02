Prefeitura inicia projeto “Exercícios Funcionais para a Comunidade” em Pinheirópolis

Texto: Secom/Prefeitura de Porto Nacional

Com o intuito de estimular a população portuense a praticar exercícios com materiais alternativos e sem sair de casa, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a Associação de Moradores de Nova Pinheirópolis, iniciou, na última terça-feira, 15, a execução do projeto “Exercícios Funcionais para a Comunidade”. O projeto cria hábitos saudáveis, melhora o sistema imunológico e previne doenças, garantindo melhor qualidade de vida da população portuense.

A ação é gratuita e coordenada pela professora Aline Ramalho e pela auxiliar de serviços gerais, Jakeline Buarque. É realizada às terças e quintas-feiras, em dois horários: das 17h às 18h e das 18h às 19 horas, na sede da Associação de Moradores de Nova Pinheirópolis. Os interessados deverão ir até o local munidos com as cópias do RG, CPF e Comprovante de Residência.

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Capitão Diógenes, “a prefeitura vai continuar levando políticas públicas para a população que mais precisa, essa é a principal bandeira do Prefeito Ronivon Maciel e é isso que estamos executando”, ressaltou.