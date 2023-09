Idosos do Cras Karajá I têm confraternização voltada ao desenvolvimento do foco, memória e convivência

O encerramento do 3º Percurso do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do grupo de idosos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Karajá I, no Jardim Aureny III, ocorreu na manhã desta quinta-feira, 31, com uma confraternização especial: eles tiveram momentos de interação e socialização, voltada ao desenvolvimento de habilidades como atenção, foco, memória e o senso de espacialidade. Os Cras são equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) voltados ao atendimento da comunidade.

Participam do grupo do Cras Karajá I cerca de 30 idosos. Na manhã desta quinta, eles desenvolveram diversas atividades organizadas pela equipe da unidade, como foco em ampliar suas habilidades, a exemplo de jogos de tabuleiro e bingo. “Com as atividades de hoje buscamos também prevenir riscos sociais como a segregação e o isolamento”, enfatiza a coordenadora do Cras, Maria Lúcia Aires Pinto.

A técnica social responsável pelo grupo do SCFV, pedagoga Marisa Reis, explicou que “neste terceiro percurso, seguindo as recomendações do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), trabalhamos discussões sobre o ambiente que essas pessoas idosas vivem, e também no decorrer deste percurso várias outras temáticas, como prevenção à violência contra a pessoa idosa”, lembrou a técnica destacando outras atividades realizadas. Saiba mais aqui.

Acesso

Para participar dos grupos dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Cras basta procurar o equipamento mais próximo da residência do cidadão interessado.