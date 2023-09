Cinthia Ribeiro lança programação do 17º Festival Gastronômico de Taquaruçu

Almir Sater, Ana Carolina, Mano Walter, Só Pra Contrariar e Biquini Cavadão estão confirmados para os cinco dias de Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), que acontece nos dias 6 a 10, assim anunciou a Prefeita Cinthia Ribeiro em apresentação de lançamento da edição 2023 do festival, na noite desta quarta-feira, 30, no Restaurante Gastrobar 4ZERO2, em Palmas. Este ano 41 pratos com ingredientes regionais foram selecionados. Na apresentação para imprensa e empresários locais, uma degustação com 21 pratos deu uma ideia dos sabores que o distrito irá oferecer aos visitantes.

Em seu discurso a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, ressalta que o evento a cada ano tem uma evolução, e a gestão se esmera para surpreender ainda mais os visitantes. “O FGT é um festival que não deixa a desejar em nada para nenhum outro festival do Brasil. Estamos fazendo uma edição ainda mais inclusiva, pensando na valorização dos ingredientes regionais, trazendo toda a essência culinária e artística do Tocantins para prospectar esse lindo evento que é o FGT, para todo o país”, ressaltou a prefeita.

“Apresentamos o 17º FGT, o maior do gênero do Tocantins e um dos maiores do Brasil, e este ano, pensamos em um festival que toque o coração dos visitantes, criando ondas de sabor, memória e amor”, explicou o presidente da Agtur, Giovanni Assis.

Ele também adianta que o público terá uma mostra da extensa variedade de produtos regionais dos pratos criados pelos participantes do concurso gastronômico e pelos chefs da Cozinha Show. “Criar memória afetiva por Taquaruçu e pelos cheiros, cores e sons dos artistas que se apresentarão; numa profusão de sentimentos de amor fraternal pelo festival. Será uma intensa semana de uma programação que valoriza a potência da gastronomia, dos produtos e da cultura local”, promete Giovanni Assis.

Com a temática ‘sabor, memória e amor’, o evento conta com 41 participantes, com pratos aprovados por profissionais da gastronomia palmense, e 21 deles, a convite da organização foram apresentados e degustados durante o evento.

Novidades

Segundo o presidente da Agtur, Giovanni Assis, para resolver um dos maiores gargalos do evento, que são as filas para comprar os pratos, até o dia do evento será lançado um link/QR Code para pagamento direto aos restaurantes. “Neste link a população poderá conhecer os pratos, e já adiantar sua compra, pagando diretamente para o participante, o que deve facilitar a compra e evitar as grandes filas.

Outra novidade anunciada pelo gestor será a instalação de cinco totens, espalhados nos principais pontos do evento para facilitar o acesso ao cardápio, programação e mapa do evento. Além de um espaço totalmente repaginado para melhor atender a população, com mais cadeiras, espaços mais amplos e mais banheiros posicionados estrategicamente. O espaço também contará com mercearia, espaço kids, e muitas outras novidades.

Neste ano o evento contará com um mascote que representará o FGT, representado por uma arara canindé, e terá o nome que remete aos produtos regionais do Tocantins, o “Chambuquito”, “Cham – de Chambari” – “Bu -de Buriti” e “Qui – de Pequi” e “TO do Tocantins”.

Degustação

O chef de cozinha Everton Marinho, um veterano em participações no festival, conta que é sempre uma nova emoção e honra estar participando de um evento como o FGT, e diz que passa o ano pensando em um prato que vá agradar a todos e representar melhor o estado.

A confeiteira debutante no festival, Aricia Camila diz que está sendo uma das melhores experiências que está passando, pois vem de uma família de confeiteiras, e agora com a aprovação do FGT, pretende expandir o negócio da família.

Programação Artística

6/9 – Almir Sater

7/9 – Ana Carolina

8/9 – Mano Walter

9/9 – Só Pra Contrariar

10/9 – Biquini Cavadão

17º FGT

O evento será realizado de 6 a 10 de setembro, em Taquaruçu, com participação de 41 concorrentes. Dentre as novidades para o concurso gastronômico anunciadas pela Prefeitura de Palmas há a ampliação da categoria vegetariana para Saúde e Bem-estar, que estende as opções de preparações para intolerantes a lactose e para o público que busca por opções light e diet. Outra novidade desta edição é o aumento no valor das premiações, passando de R$ 72 mil para R$ 114 mil. Agora serão R$ 10 mil para os primeiros lugares, R$ 6 mil para os segundos lugares, e R$ 3 mil para os terceiros, em cada categoria.

Texto: Malena Mota/Secom

Edição: Denis Rocha/Secom