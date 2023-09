Cine Cultura de Palmas traz ‘Passagens’ e ‘Para onde voam as feiticeiras’ na programação desta semana

Um retrato cômico, sexy e honesto dos relacionamentos tóxicos na era moderna. É disso que se trata “Passagens”, filme estrelado por Franz Rogowski, Ben Whishaw e Adèle Exarchopoulos. A obra de Ira Sachs estreia no Cine Cultura nesta sexta-feira, 1º de setembro, às 18h30. Passagens é um lançamento MUBI em parceria com a O2 Play Filmes.

Outra obra em cartaz nesta semana é ‘Para onde voam as feiticeiras’. O filme acompanha a deriva de encenações e improvisos de sete artistas pelas ruas do centro de São Paulo em uma experiência cinematográfica que torna visível a persistência de preconceitos arcaicos de gênero e raça no imaginário comum. No centro da narrativa está a importância da resistência política através das alianças de luta comum entre coletivos LGBTQIA+, negritude, indígenas e trabalhadores sem teto.

Ingressos

Os ingressos para assistir aos filmes da programação desta semana estão disponíveis no Cine Cultura, localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, todos no valor de R$ 15,00 a inteira e R$ 7,50, a meia entrada. O Cine Cultura Palmas reserva o direito de alterar a programação sem aviso prévio.

Para mais informações, ligue no telefone 3212-7308.

Programação

Quinta 31/08

16h30| Para Onde Voam as Feiticeiras, Eliane Caffé, Carla Caffé, Beto Amaral

19h10| Retratos Fantasmas, Kleber Mendonça Filho

Sexta 01/09

18h30| Passagens, Ira Sachs

20h30| Retratos Fantasmas, Kleber Mendonça Filho

Sábado 02/09

18h30| Passagens, Ira Sachs

20h30| Retratos Fantasmas, Kleber Mendonça Filho

Domingo 03/09

Quarta 06/09

16h30| Passagens, Ira Sachs

18h30| Para Onde Voam as Feiticeiras, Eliane Caffé, Carla Caffé, Beto Amaral

20h30| Retratos Fantasmas, Kleber Mendonça Filho

