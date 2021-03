Gurupi amplia testagem para o diagnóstico da Covid-19

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta terça-feira, 16, a ampliação da testagem para o diagnóstico da Covid-19. Conforme orientação da Diretoria de Assistência à Saúde e Diretoria de Promoção e Proteção à Saúde serão fixados novos locais para a realização dos exames e a testagem, por meio do teste rápido, vai alcançar mais pessoas.

A iniciativa pretende aumentar o número de testagem, tanto entre as pessoas sintomáticas como as assintomáticas, que pertencem aos grupos de riscos como obesos, hipertensos, diabéticos, gestantes, entre outros. Conforme a Diretoria de Assistência à Saúde, Christiane de Paula, esse trabalho é para identificar os possíveis casos positivos que estejam assintomáticos e transmitindo a doença para os demais, estas pessoas serão isoladas e terão acesso à assistência médica até o recebimento da alta.

Essa ampliação da testagem vai atender também policiais, bombeiros e as pessoas que estão privadas de liberdade na Casa de Prisão Provisória.

Haverá equipes volantes para atender aquelas pessoas que não conseguem se deslocar até os locais de testagem, ou que ofereçam riscos de segurança no deslocamento, como por exemplo, a população carcerária.

Locais de testagem

As pessoas sintomáticas serão submetidas aos testes swab e deverão procurar as Unidades Básicas de Saúde Rosendo Barbosa de Araújo (Centro); Moisés Martins da Rocha (Sol Nascente); Ney Luz e Silva (Nova Fronteira); Centro de Triagem; Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O horário de atendimento será das 07 às 17 horas de segunda a sexta-feira, sendo que na UPA, somente após as 17 horas e aos fins de semana.

As pessoas assintomáticas, que pertencem aos grupos de riscos já citados, deverão procurar as Unidades Básicas de Saúde Vila Nova; Sevilha; São José; Casego; Vila Íris; Bela Vista; Campo Belo; Parque das Acácias; Jardim dos Buritis; João Manuel; Waldir Lins. Nelas os testes serão feitos das 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. As pessoas assintomáticas farão os testes rápidos.

O secretário municipal de Saúde, Zander Luís Guimarães, explicou que as unidades que farão os testes rápidos manterão seus atendimentos normalmente das 7 às 13 horas, de segunda a sexta-feira, com exceção da UBS Pedroso, pois está no Programa Saúde na Hora funcionando das 7 às 19 horas.

Zander destaca ser essencial esse mutirão de testagem, mas destaca que a população deve continuar seguindo as normas sanitárias sempre lavando as mãos com água e sabão, usando o álcool em gel e a máscara, evitar aglomerações, e quando sair manter o distanciamento social. Segundo ele, essas são as medidas eficazes enquanto não tem vacina para todos.