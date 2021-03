BRK Ambiental inicia construção de nova adutora que irá beneficiar mais de 26 mil clientes em Palmas

A BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em 47 municípios tocantinenses, começa nesta quarta-feira, 17, a construção de uma nova adutora de água tratada, tubulação de grande porte, na região Sul de Palmas. A obra faz parte do Plano de Melhoria e Segurança do Sistema de Abastecimento da BRK Ambiental, que tem como foco garantir mais disponibilidade de água tratada para população atendida pela concessionária, mesmo no período de estiagem.

A construção da nova adutora consiste na substituição da principal tubulação que leva água tratada até os setores de Taquaralto, Lago Sul, Jardim Paulista, Jardim Aeroporto, Jardim Santa Helena, Santa Barbara, Marli Camargo, Setor Sul, Sônia Regina, Jardim Bela Vista, Residencial Maria Rosa, Residencial Morada do Sol 1, Morada do Sol 2 e Morada do Sol 3, Belo Horizonte, Jardim Laila, Vista Alegre, Santa Fé e Palmas Sul e vai beneficiar mais de 26 mil clientes que sofrem com intermitência no abastecimento.

“A atual adutora tem passado por interdições constantes, o que impacta diretamente no abastecimento. Para resolver esta questão, vamos construir uma rede totalmente nova e com material mais resistente, para garantir maior segurança no abastecimento de água tratada para os nossos clientes daquela região”, destaca Paulo Nunes Bisneto, responsável operacional da BRK Ambiental em Palmas.

Serão implantados 2.845 metros de rede de água de grande porte que irão melhorar a qualidade do abastecimento a partir da redução das manutenções da rede localizada na Avenida Tocantins. As obras serão realizadas a partir da saída do Reservatório de Água (RAP-010) em trecho da marginal no Setor Taquaralto, alcançando parte da Avenida Tocantins e Rua T7 até chegar à Avenida Perimetral Norte, margeando as rodovias BR-010 e TO-050. A obra deve ser concluída em até 60 dias.

Segurança

Todos os locais por onde serão desenvolvidas as atividades estarão devidamente sinalizados e com interdições parciais ou totais das vias de acordo com a necessidade, garantindo assim a segurança dos trabalhadores e moradores.

Antes de começar as atividades em cada local, equipes da concessionária darão início ao procedimento de comunicação com moradores, divulgando informações importantes, como datas, horários de trabalho, posicionamento das tubulações na via e eventuais necessidades especiais dos moradores de cada local. “Semanalmente, faremos comunicados em redes sociais e imprensa com o cronograma da obra. Deste modo, todos os nossos clientes estarão informados sobre possíveis interdições nas ruas e avenidas da região”, completa Paulo.

A concessionária ressalta que as atividades programadas possuem todas as precauções necessárias relacionadas à segurança e à saúde e estão de acordo com as recomendações previstas para conter a pandemia da Covid-19. Para isso, a empresa reforçou medidas de segurança relacionadas à higienização de veículos e de todos os equipamentos, em prol da saúde e do bem-estar dos seus profissionais e clientes. Além destes cuidados, a BRK Ambiental trabalha com pessoal reduzido e reforça ainda a necessidade de atenção ao consumo consciente de água. A contribuição dos consumidores ajuda a garantir a eficiência das operações.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a concessionária por meio dos seguintes canais: 0800 6440 195, disponível 24h, e o Whatsapp (11) 99988-0001, que funciona em horário comercial e apenas por mensagem, e redes sociais da BRK Ambiental.