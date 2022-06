Governo do Tocantins trabalha em plataforma de unificação de dados relacionados à abertura de empresas

Visando contribuir para o estabelecimento e desenvolvimento de empreendimentos no Estado, a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Junta Comercial do Tocantins (Jucetins) e Agência de Tecnologia da Informação (ATI) está atuando para ofertar um sistema de integração de dados, para a abertura de empresas no Tocantins.

De acordo com o Portal da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), o Tocantins ocupa o quarto lugar no ranking de estados mais rápidos em abrir uma empresa no país. A implementação dessa plataforma tem entre seus maiores objetivos garantir maior velocidade nesse processo.

O sistema trabalhará com a unificação e automatização de informações relacionadas à atividade empresarial, em processos como a abertura, acompanhamento e fiscalização de empresas. A plataforma irá possibilitar que todos os órgãos que envolvem esses processos, trabalhem como uma única base de dados, como explica o presidente da Jucetins, José Aníbal.

“A gente quer dar agilidade às questões de documentação. Hoje a Jucetins já trabalha com toda a documentação digitalizada e queremos dar essa celeridade em todos os órgãos que envolvem a abertura de empresas. O empreendimento precisa ter seu CNPJ, inscrição estadual, alvará de funcionamento, para que essa empresa possa abrir as portas e gerar emprego para a população”, afirmou José Aníbal.

Para garantir maior facilidade em acesso e também maior adesão à plataforma, a ATI atuará como apoio técnico no processo de aplicação do sistema.

“A Agência no papel de coordenadora do projeto, em parceria com a Sics e a Jucetins, contribuirá com o projeto, por meio de um trabalho conjunto e contínuo com as equipes no sentido de garantir que o sistema entregue bons resultados e desburocratize o tempo de espera para a abertura de empresas no Tocantins. A ATI está à disposição para atuar no sentido de construir soluções dinâmicas e modernas que facilitem o acesso dos empresários e da população em geral aos serviços do Governo do Tocantins”, afirma Wanderley Júnior.

Apoio ao empreendedor

Além da integração de dados e agilidade no tempo de abertura de empresas, a plataforma de unificação oportuniza a redução dos custos sociais e econômicos da informalidade, segurança na gestão de dados, além de contribuir para a geração de postos de trabalho formais.

“A Secretaria da Fazenda está otimista com a implantação de uma plataforma que integra os sistemas cadastrais da Receita Federal e dos órgãos estaduais e municipais. Isso é muito bom para o cidadão, para o contribuinte ou usuário em geral, pois facilita a abertura, alteração e até eventual fechamento de empresas de forma ágil e desburocratizada. O sistema irá fomentar ainda mais a economia do estado do Tocantins”, disse Jorge Couto, Auditor Fiscal da Sefaz.

Para o gestor da Sics, Carlos Humberto Lima, a ampliação da iniciativa, em parceria com agentes do Estado, resultará no desenvolvimento dos empreendimentos locais e no fortalecimento da economia do Tocantins.

“Ao abrir um negócio o empresário busca um ambiente ágil e seguro. Sabendo disso, estamos atuando de forma conjunta para que isso seja possível através dessa plataforma. Com a unificação de dados, o empreendedorismo terá um retorno mais rápido da sua demanda e poderá dar andamento a estratégias de crescimento e desenvolvimento. Ao encontrar no Estado um cenário otimizado, no que se refere a toda a questão documental, a empresa irá gerar novos empregos formais e contribuir para o avanço econômico e social do Tocantins”, destacou o secretário da Sics.