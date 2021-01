Com rigoroso protocolo de segurança em saúde, Vestibular Unitins 2021/1 registra menor abstenção histórica

As provas do Vestibular 2021/1 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) foram aplicadas na tarde dessa quarta-feira, 27, presencial e simultaneamente nas cidades de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins. O processo seletivo teve 3.849 candidatos inscritos e a abstenção geral foi de apenas 15,6%, menor percentual histórico nos vestibulares da Unitins. Ao todo, são ofertadas 640 vagas para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Letras, Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tecnólogo em Agronegócio.

A aplicação das provas seguiu um rigoroso Protocolo de Aplicação de Provas e o Protocolo Segurança e Saúde, do Governo do Tocantins, implementados em conjunto com as orientações do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). E nesta edição, para evitar aglomerações e possíveis atrasos, os candidatos tiveram 30 minutos a mais para entrar nos locais de prova, em comparação aos processos anteriores. Todos os candidatos tiveram a temperatura corporal aferida e as mãos higienizadas com álcool 70º na entrada das unidades.

O reitor da Unitins, professor Augusto Rezende, esteve no Câmpus Palmas acompanhando a abertura dos portões e recepcionando os primeiros candidatos, às 12h30. Em seguida, o reitor se dirigiu à região sudeste do Estado para acompanhar a aplicação das provas no Câmpus Dianópolis.

Durante a recepção dos vestibulandos, o reitor destacou que “é importante receber esses estudantes, apresentar a instituição e mostrar o zelo que temos com todas as pessoas que estão presentes na Unitins. Trazer oportunidade àquele estudante que está em um momento tão sensível, um momento de dificuldades, inclusive momentos de desesperança familiar, mostrar que a universidade está andando, o Governo do Estado está andando e a universidade pública está aí, ela existe. São cinco câmpus, 16 cursos que podem contemplar muitas famílias. Lembrando que a Unitins, além de excelência no ensino, também desenvolve muitos projetos de extensão e de pesquisas que alavancam o desenvolvimento do Estado do Tocantins como um todo”.

“Saúde em primeiro lugar, para quem vem fazer a prova e para a nossa equipe de trabalho. Todos precisam ser bem cuidados. Todas as salas onde as provas foram aplicadas foram sanitizadas, todos os fiscais usando máscaras e protetor facial, álcool 70º para todos e somente 50% de ocupação em cada sala. Isso aumentou o custo operacional do vestibular, mas a Unitins se preparou e se planejou para esse aumento. Acreditamos no sucesso. Temos limites, temos falhas, e também temos a certeza que podemos melhorar, e a sociedade inteira entende o que a Unitins e o Governo do Estado estão fazendo”, destacou o reitor.

Ana Maria de Morais, que é formada em Gestão Pública, se inscreveu para o curso de Direito e chegou com muita antecedência no Câmpus Palmas. Serena, ela se mostrou confiante para esse desafio. Sobre a escolha pela Unitins, ela respondeu que “a Unitins tem um conceito muito bom junto ao MEC [referindo ao Conceito 4 no Enade]. E todos nós palmenses sempre visamos à Unitins ou à UFT. Estou bem tranquila para fazer essa prova”.

Os candidatos fizeram provas de conhecimentos específicos que serão divididas em duas grandes áreas: conhecimentos específicos em Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, contendo 30 questões; e conhecimentos específicos em Linguagens, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Códigos e suas Tecnologias, com 20 questões. No total, são 50 questões, além da Redação.

Ao término da prova, o candidato Alberto Pereira Silva Costa, que concorreu a uma das vagas para cursar Engenharia Agronômica, se declarou bastante entusiasmado. “Acho que eu fui bem na prova. Eu pesquisei bastante sobre a Unitins, que é considerada uma das melhores e o curso de Engenharia Agronômica é a graduação que eu quero estudar. Então, está tudo certo”, afirmou.

Após o encerramento das provas, o reitor falou sobre o sucesso do certame e ressaltou a determinação do Governo do Tocantins e da Unitins em realizar esse vestibular presencial, desafiador, no meio de semana, conseguindo mobilizar equipes, estruturas e os candidatos que estiveram presentes.

“Tivemos pouco mais de 15% de abstenção e, comparado à abstenção do Enem, de 58%, mostra a tamanha credibilidade da Unitins e do Governo do Estado em relação ao ensino superior. Quero agradecer imensamente a toda a Comissão Organizadora do Vestibular, os servidores e os colaboradores temporários que trabalharam na realização desse certame e, principalmente, pela disposição dos candidatos que seguiram todos os protocolos sugeridos sem nenhuma intercorrência. Gratidão mesmo a todos”, declarou Augusto Rezende.

Os candidatos já podem conferir o gabarito preliminar aqui. A divulgação do resultado final dos aprovados no certame está prevista para o dia 9 de fevereiro e o início das aulas dos aprovados dia 18 de fevereiro. O Edital, o cronograma e as demais informações sobre o Vestibular 2021/1 estão disponíveis no Portal da Unitins. Todos os cursos da Unitins são presenciais e gratuitos.